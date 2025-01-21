楊千嬅世界巡唱尾站感觸落淚 全53場逾85萬觀眾捧場

楊千嬅巡演橫跨了一年半，走遍大江南北及世界各地，這次廣州最終站，千嬅刷新了當地場館的新紀錄，成為第一位女歌手，一次過在寶能場館開騷七場，而《MY TREE OF LIVE 世界巡迴演唱會》一共唱了53場，總入場人次超過85萬，亦刷新了她的個人紀錄。來到最後一場，千嬅特意把整個演出rundown，大倒轉由尾唱番上開場，她表示：「今日係一個非常特別的一晚。特別之處是，今日呢個rundown，大家可以認識我的音樂，分享俾佢哋朋友聽，正正就係我想見到嘅MY TREE OF LIVE。呢個演出核心價值，就正如今晚，無論由頭開始到結束，結束亦是一個開始。人生的經歷，就係生生不息一直咁不斷循環，不會有永遠的好境，也不會永遠的逆境。我們一次又一次遇到唔同的挑戰，可能每一次的結果，都係不一樣，甚至會毀滅化為灰燼。但我好想同大家講，其實你不需要害怕，你只要相信，因為所有灰燼同毀滅，其實係個天俾機會你重新開始。每一個開始，只係要表達一個最強大自己，不需要恐懼，最大辦法就係面對恐懼，即使有一日，我又再變為灰燼，但唔需要害怕，只要我相信 生命仍有慶祝的事 情，我可以你都可以！保護我哋係每一個年輪，有放棄勇氣，不如變成往前走的勇氣，希望呢棵樹可以種喺你心入面，希望我的音樂可以陪著大家，很感謝你們用這53場，你同我哋一齊興建了一個很大的森林。多謝大家。」然後千嬅唱出《狼來了》。

這次廣州演唱會，千嬅邀請了衛蘭、AGA江海迦，周柏豪擔任嘉賓，令其中三天的觀眾非常驚喜。曾經同過唱片公司，認識多年，千嬅台上笑言竟然等到今日終於先有機會同Janice合作，兩人合唱了《少女的祈禱》和《就算世界無童話》讓全場聽出耳油；曾為千嬅寫歌的AGA江海迦，兩人合唱《上善如酒》；與柏豪首次合唱《煉金術》，柏豪台上表示，十年來一直記著千嬅教他的說話，「做歌手做人一樣，不同階段都會俾人嫌棄你，上一層又重頭再來，要執實堅持，加油周柏豪，呢句說話係我心入面十年，我今日有咁嘅成績，就係呢句話不斷鼓勵我，多謝你千嬅。」

30 周年準備新歌送粉絲

2025年是千嬅出道的第30年，她稱：「感謝呢30年同我一齊成長嘅歌迷和歌迷會，我冇諗過自己可以唱咁多年，今晚唱到很多舊歌都感觸落淚，唔係唱唔到，而係每首歌詞，都將我人生再顯示一次，令到我又感動又感恩。走到半百人生，終於明白「歲月長衣裳薄」、懂得如何「忘記智商去做人」去修練人生，我以前好執著，好想成功，不斷努力追求，好想証明俾人睇，我係得。好想我父母因為我自豪proud of我，依家經歷過咁多，終於層次唔同咗啦。係唔使追求別人認同，我依家好開心，我好自豪我有咁好嘅父母，我好自豪我有咁好團隊，咁好嘅歌迷，我自豪自己有咁多好歌得到咁多，自豪曾經認識過很多合作上好伙伴，幫我好多。我要多謝我個仔，俾咁多好能量我。」這次巡演過後，千嬅謂真係可以好好休息：「首先要養好自己身體啦，放鬆心情休息，剛剛雖然已經一家人去過杜拜玩，但係唔一樣，仍在巡演當中，要好小心保持身體健康，不能病倒，飲食都好小心。依家真的可以休息幾個月，享受一下新年的家庭樂，乜都食得！」2025年準備新的項目，千嬅謂之前一直都有灌錄新歌，今年將會逐一推出。適逢今年是出道30周年，亦經已準備好一些驚喜送給歌迷，希望到時大家會喜歡。

慶功宴上千嬅開香檳切生日蛋糕，主辦單位更準備了接近二百萬現金給團隊大抽獎，人人有份永不落空。台上感謝台前幕後所有工作人員，千嬅：「多謝各位，21個月來的辛苦，經歷了春夏秋冬！呢個MY TREE OF LIVE的演唱會，對我來說其實係一個獎項。呢五年遭遇人生起跌，一度以為自己係咪就咁返去湊仔算啦？今日回頭望，原來自己好多嘢未做完，演唱會由籌備到今日發現自己仲有好多可能性，我嘅前途仲可以發育！哈哈！！呢個tour，識到好多新知舊友，同我一齊創造佳績，期待之後再同大家創造更多美好未來！今晚冇理由唔飲啦，咁開心！丁生唔好禁制我，最多一啖酒一啖中藥，哈哈！」