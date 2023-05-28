楊千嬅世界巡迴演唱會開鑼 自爆中招影響記憶力

千嬅一連唱出多首經典歌曲，之後跟觀眾打招呼說：「四年前的這一個舞台，是我的夢想出發點，四年後的今天有緣份跟大家再慶祝，我相信過去四年，每個人都有各自的旅程，有屬於自己的故事，今晚我非常之誠意邀請大家，用心去欣賞呢個演唱會，用心去感受呢個舞台，我們一起回憶、細訴和分享我們的每一秒煎敖、每一串傾慕。」觀眾熱烈歡呼，不停跟著她每首歌大合唱。

忍住唔喊

相隔四年，再到廣州開騷，千嬅表示非常開心，更笑指歌迷的叫聲像她爭了好多年錢一樣般激動。她又指有緣再在這舞台跟觀眾見面，很是感恩，笑問觀眾：「這個舞台感覺好魔幻，我以為會有好多東西跟大家講，或者一開場就喊，大家都好擔心我哭崩舞台……但我忍住，冇喊，點解？因為我要好珍惜唱每一隻歌的時間，代表著我每一段人生階段遇到的你地，其實人生好簡單，仲有好多事可以一齊慶祝，希望下次演出仍然有你們和我慶祝」。

她稱家人、好友專誠來廣州捧場，「我親友、好朋友、七十人從香港來捧場，我個仔話唔俾我提佢，但我都要多謝佢，因為我用了很多時間去準備這個騷，好少有阿媽多謝個仔，但我要感謝佢俾左我好多生活動力，在相處中的人生鼓勵。」千嬅又自爆之前曾中招，笑稱記憶力愈來愈差，「我已經係有些年紀的人，記憶力係會差些，多謝漏邊個唔好怪我，希望大家繼續支持我，做一個演唱會需要好多勇氣和時間，最緊要是每一位觀眾，先可以成立這個演唱會，多謝你們。山頂的朋友，hello, 我是看到的，一開場時，我是很感動，為何一開始咁夠聸在咁高二十幾尺出場，今日(27日)應該睇到我啦？我克服畏高就係希望所有山頂的朋友都見到我，其實最初真係好驚。」