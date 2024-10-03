熱門搜尋:
居屋2024 銀色債券 天璽．天 機票優惠 尚柏 銀色債券 行山路線 自助餐優惠 大熊貓 二手樓 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥
dadblk2 madblk2
返回
娛樂
2024-10-03 23:48:03

楊千嬅五日快閃巴黎時裝週 浸迷JELLYCAT不能自拔

分享：
楊千嬅快閃巴黎5日，行程滿滿。

楊千嬅快閃巴黎5日，行程滿滿。

adblk5

楊千嬅近年忙於舉行巡迴演唱會，於上星期福州站後立即起程飛往巴黎五日，主要為參與時裝週及進行雜誌封面拍攝，更順道享受當地美酒美食和觀光一番，趁機進行一次快閃睇SHOW購物美食之旅。

千嬅到埗後立即四出覓食行街打卡咖啡店。

千嬅到埗後立即四出覓食行街打卡咖啡店。

千嬅落地巴黎後，剛剛好看到巴黎鐡塔上的奧運五環經已非常興奮，雖然下著傾盆大雨，但完全無阻出外逛街的心情，到埗後立即四出覓食行街打卡咖啡店。而首個重要景點當然是JELLYCAT巴黎期間限定餅店，一早已做好資料搜集的她目標必須買到巴黎限定的「法式草莓撻、布里吉特奶油蛋卷、檸檬撻、馬卡龍」JELLYCAT Patisserie甜品公仔，直頭是大手買入，買給自己和朋友；笑言自己也是被同事推入坑：「我從來冇諗過自己會迷上，但係佢哋真係好得意而且店員非常專業，佢哋都會模仿唧Cream聲效，將佢當做真正嘅甜品咁樣擺，包好擺入盒，成個體驗好實在！」

adblk6
楊千嬅大手買入JELLYCAT Patisserie甜品公仔。

楊千嬅大手買入JELLYCAT Patisserie甜品公仔。

除此之外，好友知道千嬅難得到來，立即為她安排米芝蓮一星餐廳享用海鮮大餐，配搭最愛的香檳，為充滿倦意的她提提神，隨後翌日為雜誌進行封面拍攝。超愛shopping的千嬅亦非常把握時間，從各品牌店到街頭手作市集，無一不細看購買。整個旅程收穫滿滿，不止是滿滿的戰利品更開心的是出席日本設計師YOHJI YAMAMOTO山本耀司及台灣設計師SHIATZY CHEN夏姿陳的時裝SHOW

快閃五天，千嬅表示整個旅程非常夢幻，五天的行程感覺像過了十天似的，無論在工作還是吃喝玩樂方面都非常滿足，笑言「對得住自己」。不過無奈地身在澳洲的丁生亦不忙經常打電話來提醒自己不要吃喝太多，不要飲酒，因為回來便要立即繼續巡演。而千嬅則希望下次可以是完全放假地與丁生和TORRES遊巴黎，一來可以重遊拍攝婚紗照的地方，亦可以帶兒子參觀博物館，欣賞巴黎獨特的建築。

回到香港後，千嬅立即馬不停蹄繼續工作，今天已起程到重慶為本週末一連三場的MY TREE OF LIVE世界巡迴演唱會第40場重慶站作準備，期待與當地的歌迷再次見面。