楊千嬅五日快閃巴黎時裝週 浸迷JELLYCAT不能自拔

楊千嬅近年忙於舉行巡迴演唱會，於上星期福州站後立即起程飛往巴黎五日，主要為參與時裝週及進行雜誌封面拍攝，更順道享受當地美酒美食和觀光一番，趁機進行一次快閃睇SHOW購物美食之旅。

千嬅落地巴黎後，剛剛好看到巴黎鐡塔上的奧運五環經已非常興奮，雖然下著傾盆大雨，但完全無阻出外逛街的心情，到埗後立即四出覓食行街打卡咖啡店。而首個重要景點當然是JELLYCAT巴黎期間限定餅店，一早已做好資料搜集的她目標必須買到巴黎限定的「法式草莓撻、布里吉特奶油蛋卷、檸檬撻、馬卡龍」JELLYCAT Patisserie甜品公仔，直頭是大手買入，買給自己和朋友；笑言自己也是被同事推入坑：「我從來冇諗過自己會迷上，但係佢哋真係好得意而且店員非常專業，佢哋都會模仿唧Cream聲效，將佢當做真正嘅甜品咁樣擺，包好擺入盒，成個體驗好實在！」

除此之外，好友知道千嬅難得到來，立即為她安排米芝蓮一星餐廳享用海鮮大餐，配搭最愛的香檳，為充滿倦意的她提提神，隨後翌日為雜誌進行封面拍攝。超愛shopping的千嬅亦非常把握時間，從各品牌店到街頭手作市集，無一不細看購買。整個旅程收穫滿滿，不止是滿滿的戰利品更開心的是出席日本設計師YOHJI YAMAMOTO山本耀司及台灣設計師SHIATZY CHEN夏姿⋅陳的時裝SHOW。

快閃五天，千嬅表示整個旅程非常夢幻，五天的行程感覺像過了十天似的，無論在工作還是吃喝玩樂方面都非常滿足，笑言「對得住自己」。不過無奈地…身在澳洲的丁生亦不忙經常打電話來提醒自己不要吃喝太多，不要飲酒，因為回來便要立即繼續巡演。而千嬅則希望下次可以是完全放假地與丁生和TORRES遊巴黎，一來可以重遊拍攝婚紗照的地方，亦可以帶兒子參觀博物館，欣賞巴黎獨特的建築。

回到香港後，千嬅立即馬不停蹄繼續工作，今天已起程到重慶為本週末一連三場的MY TREE OF LIVE世界巡迴演唱會第40場重慶站作準備，期待與當地的歌迷再次見面。