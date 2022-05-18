楊千嬅今發佈25周年個人紀錄片

最近楊千嬅除咗忙於拍攝音樂綜藝節目《聲生不息》之外，佢仲加盟華納音樂做「一姐」，其個人紀錄片《I． II ．III MY STORY》亦喺今晚（18日）8時喺其官方YouTube頻道正式上線，而精華版就喺今日中午12時於芒果TV平台發佈。

紀錄片攝製歷時一年多

呢個個人紀錄片係千嬅於紀念入行25周年製作，原本係打算作為紀念品送俾歌迷，不過因為疫情嘅關係，延至兩年後先推出。紀錄片攝製歷時一年多，緊隨佢世界巡迴演唱會所走訪嘅每一站，記錄其心路歷程。影片分開佢人生嘅三個階段，分別係初出茅廬嘅少女、成為人妻及人母嘅千嬅。另外，千嬅會同大家分享內心感受，影片亦會訪問佢最親嘅家人，昔日圈中戰友及圈外好友，歌迷可以透過佢哋眼中嘅千嬅，去了解佢嘅另一面。

唔少粉絲及內地網民都表示非常期待，留言話「期待重溫你25年的精彩時刻 Always stand by you」、「我也期待已久」、「開心！終於可以睇到！！！」、「終於等到有得睇」、「終於有啦! 等到頸都長」及「支持香港唱歌最有感情嘅天后，無懼閑言閒語，支持你嘅永遠都會支持你」等等。不過唔少香港網民就對千嬅反感，留言話「過主」、「無興趣！」「微博啱你」、「香港歌迷真的不重要嗎？點解芒果TV比YouTube 早些播？唔可以同步嗎？ 真的令香港樂迷失望」等等。

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