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娛樂
2023-12-07 15:00:40

楊千嬅帶母親美加巡演 重返先斬後奏結婚地懷緬過去

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楊千嬅今年啟動世界巡迴演唱會，今日更宣布2月14至15日於澳門開騷。

楊千嬅今年啟動世界巡迴演唱會，今日更宣布明年2月於澳門開騷。

楊千嬅今年啟動《MY TREE OF LIVE世界巡迴演唱會》，星馬、內地演出均告爆滿，轉眼間已經唱到第17場，剛剛又完成了多倫多、康州、拉斯維加斯、馬里蘭州四個地方的巡演，今日更宣布202421415日於澳門銀河綜藝館繼續開騷。

是次美加之行，千嬅帶媽咪一起出發，工作之餘，盡孝道帶媽咪去食好嘢、又同老公丁子高重遊當年於拉斯維加斯先斬後奏註冊結婚的小教堂，讓媽咪感受一下兩人當年的《勇》。

 

是次美加之行，千嬅帶媽咪一起出發。

是次美加之行，千嬅帶媽咪一起出發。

千嬅表示，2019年去過美國演出之後，就已經4年未去過，拉斯維加斯也改變了不少，很多新科技、新的騷很精彩，此行非常開心很多朋友都是為了看她演出，開幾個鐘車來，觀眾的反應熱烈，令她感到很是溫暖，並謂：「每一場演出都似大形KTV咁，首首歌都大合唱，真係好勁呀班觀眾，好多謝佢地咁支持。」工作之餘，她亦有帶媽咪一齊去玩，看魔術表演、去了新地標Sphere睇騷，千嬅指：「我媽咪勁呀，佢時差都搞得掂，仲精靈過我。去到當年我同丁生註冊個小教堂，因為當年註冊媽咪冇喺現場，我咪講番當時情況，同啲小故事俾佢聽，佢都聽得好開心。」回想當年同丁生去旅行期間，突然註冊結婚，那一刻的《勇》，千嬅認為真的改變了自己整個人生：「依家諗番，由一個人變兩個人，再變三個人，人生其實很多事個天都安排好，跟住命運帶俾你的流水向前行， 你就神奇地行咗個人生出來㗎啦，哈哈。第日放假，我諗住再帶囝囝來，再同佢講當年Daddy，媽咪故事。」

楊千嬅今年啟動《MY TREE OF LIVE世界巡迴演唱會》已經唱到第17場。

楊千嬅今年啟動《MY TREE OF LIVE世界巡迴演唱會》已經唱到第17場。

美加之行，千嬅謂丁生這個管家，管住她的飲食，但她也食了這一年最多的澱粉質：「芝士、漢堡，Pizza，意粉，幾乎日日食，丁生最叻係每到一個地方，就問家晒朋友，有咩最好食一定要食，帶晒大家去，去到就係咁叫好嘢，但係就剩係管我一個，次次都話你唔好食咁多...比佢激死。我梗係唔理佢啦，不過今次食多咗，咁返來就要還，開始又節制多啲囉，因為之後過年喺澳門開騷，過年你知咁多好嘢食，依家減定，留多些quota過年個陣用，哈哈。同埋都要保養下把聲，唱咗17場，明年巡迴繼續，要保持一個好體能。」今次澳門個唱，千嬅選在202421415日開騷， 年初五開第一場，她稱：「我未試過農曆年做騷，仲係情人節，都幾開心，以往過年多數係一家人去旅行，今次就終於喺香港過年，再帶埋家人過澳門睇騷兼一齊玩囉。情人節開騷覺得好好，人大個咗就唔係剩係諗情人節得兩個人，呢啲日子，越多朋友越開心，又可以見下fans，我都好期待。」

楊千嬅宣布2月14至15日於澳門銀河綜藝館繼續開騷。 千嬅再赴美國，更偕老公丁子高重遊當年先斬後奏註冊結婚的小教堂。 美加之行，千嬅自言食了這一年最多的澱粉質。
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