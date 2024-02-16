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娛樂
2024-02-16 14:30:25

楊千嬅情人節澳門開騷獲許紹雄捧場 方麗娟相隔多年再遇方中SIR

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楊千嬅昨日情人節在澳門舉行演唱會。

楊千嬅昨日情人節在澳門舉行演唱會。

楊千嬅大年初五情人節，於澳門銀河綜藝館舉行兩場《楊千嬅MY TREE OF LIVE世界巡迴演唱會》，兩場也充滿歡樂氣氛，許紹雄一家大細、黎芷珊等圈中好友，更特別到澳門捧場。

情人節於澳門開騷，千嬅老公丁子高、囝囝及家人均一同到澳門為她打氣兼一起過新年，沒想到多年沒見的老友許紹雄也到澳門來捧場。昨晚於演唱會上，方麗娟再遇方中SIR, 讓觀眾充滿回憶，當千嬅跟台下的許紹雄打招呼時，觀眾歡呼不斷，而方中SIR亦大方揮手答謝。千嬅於台上不單向方中SIR敬禮，還笑道：「新年呀，咦，你個女同屋企人都嚟咗呀？同我畀利是佢先啦，佢啱啱結婚呀，我畀封利是你哋，祝你哋百年好合永結同心呀，方中SIR就最緊要身體健康。」許紹雄女兒許惠菁收到工作人員即時轉交的利是，十分開心，不停向台上的千嬅多謝。

情人節於澳門開騷，千嬅老公丁子高、囝囝及家人均一同到澳門為她打氣。 許紹雄一家大細、黎芷珊等圈中好友到澳門捧場。

情人節場，千嬅亦於演唱會上搞事：「今日情人節，大家有份愛先會揀今日嚟澳門同我一齊過，不如今日玩個情人節遊戲，邊個拍拖來？或者已經係一對？或者想我幫你手搵男、女朋友？舉手我派利是畀你，哈哈。」現場大會錄影機不斷搵甜甜蜜蜜的情人，其中一位歌迷爆笑表示，她旁邊的男觀眾，主動撩她問她是否記得14年前曾有緣一齊通宵排隊買楊千嬅的演唱會飛。而該男歌迷更大方承應，向千嬅喊道：「都係因為你，所以我先記到佢。」千嬅即問他們有冇興趣發展，又向他們派利是，非常搞笑。

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此外又有歌迷向她派財神汽球，年初五接財神，千嬅收到後都馬上拿起笑道，財神冇理由唔接啦，我放係個台到幫我哋壓場！哈哈。」騷後千嬅表示，龍年是一個新開始，去年已經走遍大江南北戶外體育場，今年計劃搬進體育館，繼續去很多未去過的地方巡唱，一個本來戶外的騷要升華2.0，無論Rundown及舞台設計，都有調整，經過團隊的努力，就成今次澳門圓滿成功，是非常之多謝及感動。其中新加的巨型木偶裝置配合《木偶奇遇記》一曲，讓觀眾猶如走進一個童話世界，充滿幸福感覺。當她唱完第一場，降下台時見到台底所有同事拍手叫good show，自己更是感動，上下齊心的動力令她很難忘。很久沒見方中SIR，千嬅笑道：「Benz雄係我另一個爸爸，同佢合作我永遠都好安心，佢係我生命中一個伯樂，比左好多人生養份我，教左我好多野，今日見到佢一家人坐係到，我識佢個女個陣，佢仲讀緊書，依家都結埋婚，更加戥佢開心啦。所以我都揀左《好不容易遇見愛》唱，人與人之間的緣份好微妙，每一個好朋友都要好好珍惜。

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巨型木偶裝置配合《木偶奇遇記》一曲，讓觀眾猶如走進一個童話世界。 楊千嬅在澳門銀河綜藝館舉行兩場《楊千嬅MY TREE OF LIVE世界巡迴演唱會》。 楊千嬅在澳門銀河綜藝館舉行兩場《楊千嬅MY TREE OF LIVE世界巡迴演唱會》。 楊千嬅在澳門銀河綜藝館舉行兩場《楊千嬅MY TREE OF LIVE世界巡迴演唱會》。
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