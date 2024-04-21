楊千嬅成都開騷全程廣東歌 人生重來依然選擇做歌手

《楊千嬅MY TREE OF LIVE 世界巡迴演唱會》日前在成都站舉行並圓滿結束，吸引3萬6千歌迷入場，門票於一小時內售罄，足以感受到成都歌迷的熱情。千嬅整個歌單都挑選了廣東話，以《飛女正傳》為個唱揭開序幕，並一連唱多首經典，包括︰《烈女》、《繼續努力》 、《Wonder Women》、《少女的祈禱》、《小城大事》 、《稀客》、《一個人的童話》，而且首首都是全場大合唱。

千嬅差不多連唱20首歌曲才正式與粉絲打招呼聊天，她更多次笑說要專心唱歌，唔好撩佢傾偈，一同粉絲傾計就會好易感動，去到主歌單的最後一首《還有事情可慶祝》 ，終於被熱情的歌迷多首大合唱感動之下忍不住落淚起來。她說：「我非常感謝每一位觀眾，從上次MY BEAUTIFUL LIVE，我們從一個體育館開始我們的旅程，到今天我可以來到東安湖這個體育場。我們有進步的原因，因為你們願意去成全我們的廣東歌，你們對音樂的愛，對楊千嬅的愛，我全都收到啦！」

到了encore的部份，千嬅換上了全新的造型與大家見面，斜膊露肩的藍色條紋裙感覺輕盈好動，踏上長靴連唱3首Medley。其後唱到《小星星》時，全場觀眾都站了起來，揮動手上的電話，3萬6千顆小星星感動了千嬅，同時都感動了現場的觀眾。唱《再見二丁目》時 ，千嬅坐在台邊，很自在的說：「我好喜歡這樣好簡單，好直接地唱歌，這個就是我的夢想。」 隨後，觀眾再度全場大合唱，感動千嬅再次落淚：「呢首歌係我人生中第一張唱片，哈哈，我有冇記錯？日子就是這樣子飄過，快要三十年啦，其實我依然係過得很快樂，回頭一看，所有的人生，所有的經歷，都非常值得。我可以再重頭選擇的話，我都係會做歌手。」