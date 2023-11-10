熱門搜尋:
床蝨 SmartPLAY康體通 雙11 騙案 曉柏峰 無制限探險隊 白日之下 流感 叱咤2023 區議會選舉2023 姜濤 MIRROR 以巴衝突 施政報告2023 交通津貼 大閘蟹2023 政府工 新股IPO NOVO LAND 網上熱話 鍾培生 香港夜繽紛 福島核污水 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 聖誕節2023 恒生指數
Ad Block Ad Block
返回
娛樂
2023-11-10 13:30:40

楊千嬅曾經想放棄事業 被新歌《未晚》打動重新振作

分享：
楊千嬅找來任賢齊為新歌《未晚》拍攝MV。

楊千嬅找來任賢齊為新歌《未晚》拍攝MV。

楊千嬅最近推出全新國語歌《未晚》，MV同第上線，當中邀請了好朋友任賢齊客串演出，歌曲更被舒淇擔演的最新電影揀選為電影主題曲。《未晚》從寫歌、錄音到完成，經歷了四年時間，歌曲是寫一個人，一日仍有心跳，一日也機會尚在，對任何事的追求，其實都「未晚」。

Ad Block
楊千嬅表示曾經想過放棄，對前景極度迷惘，此時《未晚》就出現鼓勵她。 小齊早前去武漢擔任《楊千嬅MY TREE OF LIVE世界巡迴演唱會》的特別嘉賓。

簡單的詞卻非常打動人心，不少歌迷聽了歌之後都留言指歌曲讓他們很感動，而對千嬅自己而言，這首歌是一個神奇的禮物，因為她從未求歌，歌自己上門，第一次聽旋率已經讓她落下淚水，那一年她曾經想過放棄，對前景極度迷惘，不知自己的事業還有否將來，《未晚》就出現鼓勵她，甚麼只要仍有心跳，甚麼時侯也不會晚，想做便應該繼續做下去。千嬅謂：「嗰年疫情我去了北京工作，朋友介紹朋友之下，認識了這首歌的作曲人劉胡軼老師，他突然說想送首歌給我，我當時經歷很多無奈，工作不停變動，疫情又令整個世界動彈不得，根本沒想過錄歌，可以說心態很灰，失去鬥志，到劉胡軼老師真的把歌送來，我一聽旋率，就已經感動到落淚，他又特意同我傾咗幾個鐘頭，了解我當時的心情，想法....當他交上歌詞之日，我又再崩潰大哭，因為沒想到他找人填出如此簡單動人又有力的歌詞，歌名還叫『未晚』。我同自己講，既然『未晚』...好！做人要重新振作，好！錄咗首歌佢！」、「錄呢首歌，我學到，做人真係唔使咁執著，每首歌都有佢條命。一切個天自會有安排，首歌係四年間，不停修改重錄，又經歷疫情，當中發生很多很多事，如果四年前錄好，我估我係唱唔出今日首歌嗰份感覺，個天係要等到我經歷了很多事，先體會到個份『未晚精神』，先唱到個種感覺。我依家可以好肯定咁同大家分享，世上係冇枉過嘅時間，所有你經歷緊嘅事，都唔會係白費，最後都會化成禮物回送番比你。當你經歷一些事，明白了一些人生道理，渡過某些難關，跨過困景，嗰種幸福感，就係never too late、呢個就係所謂的『未晚』。就算你以為同個世界走失，再迷惘，只要重有心跳都唔好放棄，原來真係所有都《未晚》。呢首歌無論放喺人生任何咩階段、咩年齡都適合，希望感動到我同時，亦鼓勵到多些朋友，領悟到《未晚》的道理。」

講到邀請小齊做MV嘉賓，千嬅謂又係未晚，就是錄完再錄，剛好跟小齊不約而同在長沙工作，先邀請到小齊拍MV，她指如果心急推出，就一定夾不到時間，沒有小齊客串。而早前小齊又飛了去武漢擔任《楊千嬅MY TREE OF LIVE世界巡迴演唱會》的特別嘉賓，千嬅表示：「喺演藝旅途上面，我經歷過唔同高低起跌，感恩能夠走到依家，感恩身邊仍然遇到好多真心好朋友。同小齊認識差不多20年，雖然我哋唔係常常會見面，但每次有需要幫忙，只要佢時間許可，都會仗義答應，亦從不會多問，工作上有問題，佢都願意慷慨坦誠地分享，佢對身邊一起工作的伙伴，猶如家人一樣，有佢係到，就會感覺到一份溫暖同安全感，真係好多謝佢！」

Ad Block
楊千嬅最近推出全新國語歌《未晚》，MV亦同第上線。 楊千嬅舉行內地個唱場面墟冚。
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受