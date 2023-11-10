楊千嬅曾經想放棄事業 被新歌《未晚》打動重新振作

簡單的詞卻非常打動人心，不少歌迷聽了歌之後都留言指歌曲讓他們很感動，而對千嬅自己而言，這首歌是一個神奇的禮物，因為她從未求歌，歌自己上門，第一次聽旋率已經讓她落下淚水，那一年她曾經想過放棄，對前景極度迷惘，不知自己的事業還有否將來，《未晚》就出現鼓勵她，甚麼只要仍有心跳，甚麼時侯也不會晚，想做便應該繼續做下去。千嬅謂：「嗰年疫情我去了北京工作，朋友介紹朋友之下，認識了這首歌的作曲人劉胡軼老師，他突然說想送首歌給我，我當時經歷很多無奈，工作不停變動，疫情又令整個世界動彈不得，根本沒想過錄歌，可以說心態很灰，失去鬥志，到劉胡軼老師真的把歌送來，我一聽旋率，就已經感動到落淚，他又特意同我傾咗幾個鐘頭，了解我當時的心情，想法....當他交上歌詞之日，我又再崩潰大哭，因為沒想到他找人填出如此簡單動人又有力的歌詞，歌名還叫『未晚』。我同自己講，既然『未晚』...好！做人要重新振作，好！錄咗首歌佢！」、「錄呢首歌，我學到，做人真係唔使咁執著，每首歌都有佢條命。一切個天自會有安排，首歌係四年間，不停修改重錄，又經歷疫情，當中發生很多很多事，如果四年前錄好，我估我係唱唔出今日首歌嗰份感覺，個天係要等到我經歷了很多事，先體會到個份『未晚精神』，先唱到個種感覺。我依家可以好肯定咁同大家分享，世上係冇枉過嘅時間，所有你經歷緊嘅事，都唔會係白費，最後都會化成禮物回送番比你。當你經歷一些事，明白了一些人生道理，渡過某些難關，跨過困景，嗰種幸福感，就係never too late、呢個就係所謂的『未晚』。就算你以為同個世界走失，再迷惘，只要重有心跳都唔好放棄，原來真係所有都《未晚》。呢首歌無論放喺人生任何咩階段、咩年齡都適合，希望感動到我同時，亦鼓勵到多些朋友，領悟到《未晚》的道理。」