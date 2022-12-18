楊千嬅演唱會全場爆滿 台上落淚︰咁嘅時勢仲開？

楊千嬅一連兩場演唱會昨晚開鑼，今次大家關注最多的是她的個唱銷情，多次爆出濟銷、送飛傳聞，但從網上多條片段所見，現場坐無虛席，觀眾更不時舉起手機的電筒，形成一片燈海。

千嬅︰消化人哋說話會迷失自己 千嬅今次個唱全以她最愛的紫色做主題，5套歌衫全都是紫色，而她這晚說話不多，完全是以歌會友。當她唱了近十首歌曲之後，她才開腔跟大家打招呼︰「你哋好嗎？我哋好耐冇見。上呢個舞台前我用咗好多時間，諗下有咩係可以講，亦有諗有咩唔講得。B minor意思是Sound track意思，同時要be humble，縮細自己再將自己退後啲，有時可能會將故事成為自己的主角，但你退後啲再發現，我只係你哋故事中的一個小角色。」 她續說︰「生活中嘅問號，唔一定係自己嘅課程，亦可能係大家嘅課題，唔需要太擔心，最重要做自己。消化人哋嘅說話，慢慢就會迷失自己，係飄浮飄浮嘅時候係過去嘅音樂搵番自己，今日好特別嘅演唱會，你哋嘅掌聲唔單止係鼓勵，仲好有份量！」

咁嘅時勢仲開演唱會？ 其後她親自彈奏《再見二丁目》，她表示為了這個演奏項目，苦練4個月，雖然期間一度出錯，但仍獲全場粉絲大合唱，未有白費先前的功夫。當她唱《一二三，三二一》時，千嬅多次哽咽，斷斷續續唱畢整首歌，她說︰「好開心好感動今日做到呢個演唱會，點解咁，叫咗今日自己唔可以喊，但已經好叻！真係好感動，行到嚟呢步好唔容易，我要感謝你哋每一位朋友，山場水又遠好似出埠咁走來我個音樂會，但今次時間好短兩個鐘一場、兩晚，但對我來講呢個係永恆嘅！係咪好奇怪咁嘅時勢仲咁大膽衝出嚟開演唱會，係為咗好愛我嘅人，一路支持我嘅人，好擔心我嘅人，好耐冇見過曾經俾機會我栽培過我嘅前輩，好多屋企人，我爸爸媽媽，對我有期望嘅人，我一定會返嚟再開演唱會，同大家講我好掛住你哋！」

自爆零贊助大壓力 她又提到自己好硬頸，以前的她多不開心也不會哭，但近年就變得眼淺，很容易被感動到崩潰落淚，是因為她把自己的情緒加上去。她指近年回歸家庭，是囝囝令她學識如何面對自己的痛及傷心，自己是可以為不開心而哭，認為最大人生進步是承認自己會痛會傷心，肯承認自己感受。她說︰「順風順水開騷好high，講好嘢，好多掌聲鼓勵令我驕傲，但喺最困難嘅時候，獲得你哋嘅掌聲，係我人生最高峰嘅時候。」她透露今次演出零贊助，沒有任何廣告，坦言情況已凌駕她心口個勇字，並多謝過去為她作曲填詞的朋友，因為他們無條件信任我，其作品加持了她的人生。