楊千嬅演唱會｜丁子高帶囝囝Torres捧場 千嬅唱足42曲破自己紀錄 (附完整歌單)

楊千嬅於紅館舉行的6場《Live MY LIVE 2025》演唱會，已在星期四(12月4日)圓滿落幕，千嬅大唱經典金曲，最後一場共唱出42首作品，打破她自己在港開騷唱最多歌一次的紀錄。
全場大合唱
來到尾場，一如過往5場，大會在開show前先為大埔火災的死難者默哀，老公丁子高帶13歲兒子Torres到場支持，還有老闆林建岳、周柏豪、樂易玲與兒子、王敏奕、糖妹、林智樂、黎芷珊等友好都有捧場。
經一口氣唱罷逾20首歌曲後，千嬅由發光飛船從高空登場唱出今年新歌《Live MY Life》，其後演繹《飛女正傳》、《少女的祈禱》、《可惜我是水瓶座》、《姊妹》等代表作，牽動全場大合唱，老公丁子高則在控制台監場，二人同框之餘亦盡顯夫婦默契。千嬅原本以《楊千嬅》一曲在encore環節作結，但現場大批歌迷不肯離場，寵粉的千嬅最後也再次站台，終極安哥唱出《可人兒》和《數你》。
Live MY LIVE 2025尾場歌單
01. 舊地
02. 最好的債
03. 笑中有淚
04. 小城大事
05. 一葉舟
06. 白天鵝
07. 我在天橋看風景
08. 寒舍
09. 不認不認還需認
10. E-714342
11. 熱血青年
12. 處處吻
13. 飲酒思源
14. 冰點
15. 水月鏡花
16. 毅行
17. 魂斷威尼斯
18. 自由行
19. 野孩子
20. 我係我
21. 我等我在
22. 再見二丁目
23. 擁抱回憶
24. 我的生存之道
25. 無去無來
26. Live My Life
27. 飛女正傳
28. 勇
29. 稀客
30. 少女的祈禱
31. 可惜我是水瓶座
32. 姊妹
33. 嬅麗緣
34. 小星星
35. 芬梨道上
36. 友誼小姐
37. 男女關係科
38. 深息
39. 好不容易遇見愛
40. 楊千嬅
41. 可人兒
42. 數你