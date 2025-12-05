楊千嬅演唱會｜丁子高帶囝囝Torres捧場 千嬅唱足42曲破自己紀錄 (附完整歌單)

楊千嬅於紅館舉行的6場《Live MY LIVE 2025》演唱會，已在星期四(12月4日)圓滿落幕，千嬅大唱經典金曲，最後一場共唱出42首作品，打破她自己在港開騷唱最多歌一次的紀錄。

全場大合唱

來到尾場，一如過往5場，大會在開show前先為大埔火災的死難者默哀，老公丁子高帶13歲兒子Torres到場支持，還有老闆林建岳、周柏豪、樂易玲與兒子、王敏奕、糖妹、林智樂、黎芷珊等友好都有捧場。

經一口氣唱罷逾20首歌曲後，千嬅由發光飛船從高空登場唱出今年新歌《Live MY Life》，其後演繹《飛女正傳》、《少女的祈禱》、《可惜我是水瓶座》、《姊妹》等代表作，牽動全場大合唱，老公丁子高則在控制台監場，二人同框之餘亦盡顯夫婦默契。千嬅原本以《楊千嬅》一曲在encore環節作結，但現場大批歌迷不肯離場，寵粉的千嬅最後也再次站台，終極安哥唱出《可人兒》和《數你》。