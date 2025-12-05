楊千嬅演唱會｜數度哽咽忍眼淚：唔想嘥咗啲歌 人生總遇黑暗感恩遇好歌(有片)

楊千嬅一連六場的紅館演唱會《楊千嬅 Live MY LIVE 2025 演唱會》尾場於昨晚(4日)圓滿結束，千嬅非常寵粉，兩度encore全晚破紀錄唱足42首歌，至12時許演唱會才告圓滿落幕。千嬅雖然多次哽咽，但仍忍住淚水，她在完騷受訪時表示，我從來唔怕俾人話喊，但因為好難得攞得紅館期，可以唱多一隻歌就一隻歌，大家可以用手機錄起，慢慢聽，唱歌咁多年，唔想嘥咗啲歌，死都要唱晒為止，所以今日破紀錄唱咗42首歌，好滿足，香港第一次。」

楊千嬅一如以往5場，唱完25首歌後，乘坐空中飛船唱演唱會主題曲《Live MY Life》，降落舞台才正式跟觀眾打呼，「我好感恩，真心好感恩我可以返嚟……哎呀，死喇今次……」不料，首度開腔即感觸哽咽，「今日我終於做完6場。」待平伏情緒才續說，「上天俾咗好大嘅功課我，但我要感恩所有團隊陪伴我做呢件功課，亦都好謝歌迷陪伴。假使一個人出生係一條單程路嘅時候，我覺得自己好感恩，我嘅旅程走到現在我非常之滿足，同埋好豐富，我亦都好感恩，喺我每一站上面我都遇到好好嘅伯樂、監護人，我回頭望我有好多好好嘅作品，我好慶幸我原來係音樂上面讀咗好多間名校出嚟，所以得到好多好作品，亦都因為緣份，所有朋友到30年後嘅今日仍然可以喺度聽我唱。」



千嬅形容今次是與舊友和歌迷相聚的演唱會，「一世人總會遇到好多黑暗，不斷不斷循環，但陪伴係有需要，因為呢個係找到一個自己嘅肯定、勇氣，所以好多謝每一個陪伴我嘅朋友。呢條返屋企嘅路真係好遠，但係回頭望我好感恩得到呢個功課，因為得到咗好多人生嘅領悟，亦都正正因為呢啲領悟，令到我可以更加理解我歌詞裡面嘅意思，好感恩得到咁多有意思嘅歌，可以喺生活實踐到音樂歌詞裡，感受過歌詞一次，係我人生裡最有滿足感嘅事，係一生一世嘅禮物，所以堅持要返香港跟陪伴我成長嘅朋友，演繹呢啲重要嘅歌曲。」她在台上又特地多謝曾多次擔任其演唱會音樂總監的王雙駿(Carl叔)，笑言每次合作都遇大事，Carl叔仍全力支持，「第一次合作係Minor Classics係啱啱有咗、B minor、My Beautiful life，喺我任何好大鑊時，都會義無反顧support我，做演唱會都真係好辛苦，好多情緒壓力，但你都好支持我做，所以咁多年嘅Live先令到我成長，將自己音樂再提升，所以好感謝你。」

楊千嬅在完騷後受訪，與老公丁子高在後台合照，13歲兒子Torres雖亦有捧場，但因今日要返學睇騷便回家，

「佢睇咗頭尾兩場，因為返學，同埋開完騷都12點，唔想咁夜返屋企嘈住佢，所以住咗酒店，不過佢已大過，可以獨立，冇乜所謂。(囝囝有何評價？)我仲未問佢，佢又冇講，可能有同daddy傾，我再問吓佢。」她又自爆在encore時段拉傷膝蓋，「見到個小朋友，踎一踎聽到有異聲，高踭鞋好高，右邊腳膝頭拉到條筋。 談到開演唱會前，發生大埔宏福苑火災，傷亡慘重，千嬅自言心情亦受影響，「相信每個喺香港長大嘅人都會覺得係好傷痛嘅一件事，尤甚我本身喺媽媽，突然失去家庭係好悲痛嘅事，我哋團隊有認識朋友，屋企住嗰度，好彩唔喺屋企，爸爸媽媽都唔喺屋企，但所有嘢都無晒，佢都有嚟後台，大家認識好多年，一齊做tour，都安慰佢，但其實唔知講咩好，因為實係好痛苦嘅事，你只能陪佢，聽佢講，如果有咩事要幫手就同我講，需要傾偈就搵我哋，就只有陪伴。」除了立即捐款援助，並趁演唱會藉音樂給予正能量，千嬅在演唱會多次提及陪伴，「一個人喺好悲痛嘅時間，都未消化到自己情緒，如果知道身邊有個人，唔會俾人否定佢感受，會有一種唔孤獨嘅感覺，有安全感，慢慢可以消化接受到，好自然就可以表達，就可睇吓有乜直接可幫到佢，心靈建設最期本嘅嘢，陪伴。」

談到在第3場唱《最好的債》時，發生特技人懸掛半空事故，千嬅發調不是機件故障，因天氣乾躁至訊號接收問題發生故障，當晚只知道出場的破船機件有故障，完騷後才發現特技舞者(峰哥)在吊在台頂3小時，亦已立即慰問，「我都有問點解唔盡快搵方法比佢落嚟，但當時要確保機件沒問題才可降落，因佢綁咗安全帶，阿頭話坐上面安全啲，但就好辛苦，之後都有叫佢去檢查身體，我哋都俾咗封利是叫佢去睇醫生check吓，第二日返嚟就話無嘢，因為佢都經驗豐富，佢話捐咗啲利是錢俾災民。」事故發生後，千嬅提議取消開場吊在半空的跳舞部分，團隊經討論後改為在台面跳舞。事後特技舞蹈團隊送了大相架貼滿合照和簽名的大相架作禮物。至於演唱會其他空中特技環節，則仍然保留。

千嬅認為每個人都自己經歷過的風浪，一直有歌迷陪伴，看到有些歌迷從讀中學追隨至今，拖著子女來捧瑒，特別感觸，「音樂帶著情緒，我又係多愁善感嘅人，見佢哋帶埋仔女嚟睇，都好感動，其實冇諗過今年攞到呢個期，最後喺過年前得到，因為係巡迴一早有rundown，埋班都好快。本來身體之前唔舒服，好彩康復得幾好。」完成6場演唱會後，她表示打算放假幾個月至半年，回歸家庭休息，陪伴兒子和父母。