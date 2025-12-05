熱門搜尋:
娛樂
2025-12-05 14:00:00

楊千嬅演唱會｜數度哽咽忍眼淚：唔想嘥咗啲歌 人生總遇黑暗感恩遇好歌(有片)

楊千嬅完騷受訪，與老公丁子高合照。(吳康琦攝)

楊千嬅一連六場的紅館演唱會《楊千嬅 Live MY LIVE 2025 演唱會》尾場於昨晚(4日)圓滿結束，千嬅非常寵粉，兩度encore全晚破紀錄唱足42首歌，至12時許演唱會才告圓滿落幕。千嬅雖然多次哽咽，但仍忍住淚水，她在完騷受訪時表示，我從來唔怕俾人話喊，但因為好難得攞得紅館期，可以唱多一隻歌就一隻歌，大家可以用手機錄起，慢慢聽，唱歌咁多年，唔想嘥咗啲歌，死都要唱晒為止，所以今日破紀錄唱咗42首歌，好滿足，香港第一次。」

楊千嬅表示完成6場紅館騷，希望放假休息，陪伴兒子和父母。(吳康琦攝) 楊千嬅共6場《Live MY LIVE 2025》紅館演唱會已圓滿落幕。 (吳康琦攝) 楊千嬅共6場《Live MY LIVE 2025》紅館演唱會已圓滿落幕。 (吳康琦攝) 楊千嬅共6場《Live MY LIVE 2025》紅館演唱會已圓滿落幕。 (吳康琦攝) 楊千嬅共6場《Live MY LIVE 2025》紅館演唱會已圓滿落幕。 (吳康琦攝) 楊千嬅共6場《Live MY LIVE 2025》紅館演唱會已圓滿落幕。 (吳康琦攝) 楊千嬅共6場《Live MY LIVE 2025》紅館演唱會已圓滿落幕。 (吳康琦攝) 楊千嬅共6場《Live MY LIVE 2025》紅館演唱會已圓滿落幕。 (吳康琦攝) 楊千嬅共6場《Live MY LIVE 2025》紅館演唱會已圓滿落幕。 (吳康琦攝) 楊千嬅在演唱會尾場公開多謝王雙駿多年來的無限量支持。(吳康琦攝)

楊千嬅一如以往5場，唱完25首歌後，乘坐空中飛船唱演唱會主題曲《Live MY Life》，降落舞台才正式跟觀眾打呼，「我好感恩，真心好感恩我可以返嚟……哎呀，死喇今次……」不料，首度開腔即感觸哽咽，「今日我終於做完6場。」待平伏情緒才續說，「上天俾咗好大嘅功課我，但我要感恩所有團隊陪伴我做呢件功課，亦都好謝歌迷陪伴。假使一個人出生係一條單程路嘅時候，我覺得自己好感恩，我嘅旅程走到現在我非常之滿足，同埋好豐富，我亦都好感恩，喺我每一站上面我都遇到好好嘅伯樂、監護人，我回頭望我有好多好好嘅作品，我好慶幸我原來係音樂上面讀咗好多間名校出嚟，所以得到好多好作品，亦都因為緣份，所有朋友到30年後嘅今日仍然可以喺度聽我唱。」
 


千嬅形容今次是與舊友和歌迷相聚的演唱會，「一世人總會遇到好多黑暗，不斷不斷循環，但陪伴係有需要，因為呢個係找到一個自己嘅肯定、勇氣，所以好多謝每一個陪伴我嘅朋友。呢條返屋企嘅路真係好遠，但係回頭望我好感恩得到呢個功課，因為得到咗好多人生嘅領悟，亦都正正因為呢啲領悟，令到我可以更加理解我歌詞裡面嘅意思，好感恩得到咁多有意思嘅歌，可以喺生活實踐到音樂歌詞裡，感受過歌詞一次，係我人生裡最有滿足感嘅事，係一生一世嘅禮物，所以堅持要返香港跟陪伴我成長嘅朋友，演繹呢啲重要嘅歌曲。」她在台上又特地多謝曾多次擔任其演唱會音樂總監的王雙駿(Carl叔)，笑言每次合作都遇大事，Carl叔仍全力支持，「第一次合作係Minor Classics係啱啱有咗、B minor、My Beautiful life，喺我任何好大鑊時，都會義無反顧support我，做演唱會都真係好辛苦，好多情緒壓力，但你都好支持我做，所以咁多年嘅Live先令到我成長，將自己音樂再提升，所以好感謝你。」

丁子高帶囝囝Torres捧場。 丁子高、林建岳、周柏豪。 (娛樂組攝) 老公丁子高(左方)在控制台監場，盡顯夫婦默契。 (娛樂組攝) 楊千嬅兒子Torres在尾場支持媽媽。 楊千嬅演唱會其他的高空特技舞如常進行。

楊千嬅在完騷後受訪，與老公丁子高在後台合照，13歲兒子Torres雖亦有捧場，但因今日要返學睇騷便回家，
「佢睇咗頭尾兩場，因為返學，同埋開完騷都12點，唔想咁夜返屋企嘈住佢，所以住咗酒店，不過佢已大過，可以獨立，冇乜所謂。(囝囝有何評價？)我仲未問佢，佢又冇講，可能有同daddy傾，我再問吓佢。」她又自爆在encore時段拉傷膝蓋，「見到個小朋友，踎一踎聽到有異聲，高踭鞋好高，右邊腳膝頭拉到條筋。

談到開演唱會前，發生大埔宏福苑火災，傷亡慘重，千嬅自言心情亦受影響，「相信每個喺香港長大嘅人都會覺得係好傷痛嘅一件事，尤甚我本身喺媽媽，突然失去家庭係好悲痛嘅事，我哋團隊有認識朋友，屋企住嗰度，好彩唔喺屋企，爸爸媽媽都唔喺屋企，但所有嘢都無晒，佢都有嚟後台，大家認識好多年，一齊做tour，都安慰佢，但其實唔知講咩好，因為實係好痛苦嘅事，你只能陪佢，聽佢講，如果有咩事要幫手就同我講，需要傾偈就搵我哋，就只有陪伴。」除了立即捐款援助，並趁演唱會藉音樂給予正能量，千嬅在演唱會多次提及陪伴，「一個人喺好悲痛嘅時間，都未消化到自己情緒，如果知道身邊有個人，唔會俾人否定佢感受，會有一種唔孤獨嘅感覺，有安全感，慢慢可以消化接受到，好自然就可以表達，就可睇吓有乜直接可幫到佢，心靈建設最期本嘅嘢，陪伴。」

楊千嬅演會開場演唱《最好的債》時，空中特技舞改為台面跳舞。(吳康琦攝) 演出結束後，楊千嬅親自慰問安全著地的「峰哥」。 演出結束後，楊千嬅親自慰問安全著地的「峰哥」。 演出結束後，楊千嬅親自慰問安全著地的「峰哥」。 原定載著楊千嬅緩緩駛向主舞台的渡船，因信號接收問題意外停止 楊千嬅獲特技舞者「峰哥」團隊送贈禮物。 楊千嬅共6場《Live MY LIVE 2025》紅館演唱會已圓滿落幕。 (吳康琦攝) 楊千嬅共6場《Live MY LIVE 2025》紅館演唱會已圓滿落幕。 (吳康琦攝) 楊千嬅共6場《Live MY LIVE 2025》紅館演唱會已圓滿落幕。 (吳康琦攝) 楊千嬅共6場《Live MY LIVE 2025》紅館演唱會已圓滿落幕。 (吳康琦攝) 楊千嬅共6場《Live MY LIVE 2025》紅館演唱會已圓滿落幕。 (吳康琦攝) 楊千嬅共6場《Live MY LIVE 2025》紅館演唱會已圓滿落幕。 (吳康琦攝) 楊千嬅共6場《Live MY LIVE 2025》紅館演唱會已圓滿落幕。 (吳康琦攝) 楊千嬅共6場《Live MY LIVE 2025》紅館演唱會已圓滿落幕。 (吳康琦攝) 楊千嬅共6場《Live MY LIVE 2025》紅館演唱會已圓滿落幕。 (吳康琦攝) 楊千嬅共6場《Live MY LIVE 2025》紅館演唱會已圓滿落幕。 (吳康琦攝) 楊千嬅共6場《Live MY LIVE 2025》紅館演唱會已圓滿落幕。 (吳康琦攝)

談到在第3場唱《最好的債》時，發生特技人懸掛半空事故，千嬅發調不是機件故障，因天氣乾躁至訊號接收問題發生故障，當晚只知道出場的破船機件有故障，完騷後才發現特技舞者(峰哥)在吊在台頂3小時，亦已立即慰問，「我都有問點解唔盡快搵方法比佢落嚟，但當時要確保機件沒問題才可降落，因佢綁咗安全帶，阿頭話坐上面安全啲，但就好辛苦，之後都有叫佢去檢查身體，我哋都俾咗封利是叫佢去睇醫生check吓，第二日返嚟就話無嘢，因為佢都經驗豐富，佢話捐咗啲利是錢俾災民。」事故發生後，千嬅提議取消開場吊在半空的跳舞部分，團隊經討論後改為在台面跳舞。事後特技舞蹈團隊送了大相架貼滿合照和簽名的大相架作禮物。至於演唱會其他空中特技環節，則仍然保留。


千嬅認為每個人都自己經歷過的風浪，一直有歌迷陪伴，看到有些歌迷從讀中學追隨至今，拖著子女來捧瑒，特別感觸，「音樂帶著情緒，我又係多愁善感嘅人，見佢哋帶埋仔女嚟睇，都好感動，其實冇諗過今年攞到呢個期，最後喺過年前得到，因為係巡迴一早有rundown，埋班都好快。本來身體之前唔舒服，好彩康復得幾好。」完成6場演唱會後，她表示打算放假幾個月至半年，回歸家庭休息，陪伴兒子和父母。

