楊千嬅演唱會｜相隔七年紅館開騷強忍淚水 感謝歌迷陪伴走過黑暗時期

楊千嬅《Live MY LIVE 2025》演唱會在肅穆而溫馨的氛圍中拉開一連六場的序幕

在香港經歷大埔火災創痛之際，楊千嬅《Live MY LIVE 2025》演唱會在肅穆而溫馨的氛圍中拉開一連六場的序幕，這場原定歡慶出道三十周年的盛會，因應香港傷痛，轉化為一場療癒心靈的集體陪伴。30年的經典歌曲，音樂與生命感悟，千嬅為正在療傷的香港送上最誠摯的陪伴。 演唱會前，千嬅及團隊率先捐出二百萬幫助受影響災民，連日來的週邊產品，全數收益也會捐贈，一呼百應，歌迷會排隊搶購同步做善事，昨午不到三小時，全部產品幾近清倉，今日團隊會再急急補貨，讓未來五日想參予善舉的歌迷朋友，可以買到週邊。大會提醒今日來紅館的觀眾，如果想買週邊產品，排隊雖時，請早到場耐心等侯，並非常感謝大家的愛心支持。

自認心情複雜 昨晚頭場演唱會，千嬅一口氣唱了25首歌， 坐上空中飛船，唱完演唱會主題曲《Live MY LIVE 》才降落跟觀眾打招呼。踏上熟悉久違長達7年的舞台，千嬅未語先哽咽：「我番黎啦，我好掛住你地，嘩，好耐冇講啦，山頂嘅朋友！大家好！好多謝今晚每一位特別觀眾，嘩，我要冷靜d先......」在歌迷觀眾歡呼聲中，她深呼吸繼續說道：「開騷前諗左好多嘢，心情好複雜但又好期待，諗緊我好多嘢想講，但當我走上舞台，我先發現....咩都唔駛講，要講、要表達嘅全部喺晒我音樂歌詞裡面。」 千嬅與歌迷分享了她對人生的新理解，「感謝大家喺我呢30年音樂人生一路陪伴我...」觀眾大叫「唔好喊」， 千嬅強忍淚水：「我今日好叻㗎啦，好想講只有兩個字「感恩」！好感謝你地, 好感謝我過去嘅日子，感謝每一位愛我的人 ，人真係要學識感恩。活到半百，我用左歌手身份、音樂，呢個方法去認識自己、領悟人生。30年後今日，我終於領悟到，我要回饋我領悟嘅，俾所有支持我、愛我嘅人。」