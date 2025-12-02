楊千嬅演唱會｜第三場有驚無險 特技人懸掛半空待觀眾離場成功返回地面

共六場的「楊千嬅Live My LIVE演唱會」昨晚來到第三場，楊千嬅大唱經典作品，可是昨晚演出前夕及期間，因天氣乾燥導致部分電子接收儀器出現難以預料的信號問題，引發舞台設備小狀況，幸而在團隊的迅速應變下，所有表演均未受影響，順利完成。

千嬅昨晚 talk 位時，亦跟觀眾交代：「其實開場我哋舞台底下係好混亂，頭先你見我喺呢度唱完，即刻換衫，喺你哋前面panel咁樣跑，跑去台側，因為我成個台都係LED，好複雜，好似長跑一樣，幾乎跑出館，衝足100米，先至上到台。所以你哋有時都會見到我氣來氣喘。同埋想講，遲咗少少開騷唔好意思，可能今晚浪大，隻船拋錨遲咗，我喺船底要搞咗一陣，諗方法爬上船。所以我開頭把聲都有啲震，差啲要游水游過嚟。要大家等咗一陣，真係唔好意思。」在第三場演出開始前，大會已發現部分無線設備受不明信號干擾。開場時，原定載著楊千嬅緩緩駛向主舞台的渡船，因信號接收問題意外停止，見慣大場面的千嬅處變不驚，在完成歌曲《舊地》後，穿著八吋高跟鞋從容步下舞台，漫步至主舞台位置，表演絲毫不失優雅。