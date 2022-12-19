楊千嬅演唱會｜超時encore唱到除鞋 千嬅灑淚：兩場記一世

楊千嬅一連兩場《B minor》演唱會昨晚(18日)在亞洲國際博覽館圓滿結束。除了圈中好友們，千嬅丈夫丁子高和兒子Torres、其父母和奶奶亦有到場。千嬅唱完第一環節已表示不捨，她表示這4年要要說的話都透過演唱會的每首歌表達，她坦言，「27年來，每首歌都紀錄咗我的成長，雖然有時真的做得不好，但由唔好到好，或逐漸進步，我要感激大家包容，感謝大家山長水遠的來這場地，見證我第二場演唱會，但每次都當係最後一次。」她又自嘲已「過期」，只盼能以音樂無限期陪伴大家，在一片紫色燈海中，不少粉絲大叫「千嬅，我愛你！」、「千嬅，加油！」。

最難過係令父母擔心

當唱《野孩子》前，千嬅感觸表示，走到現在比想像中難，要多謝觀眾及幕後團隊，「雖然遇到阻礙，但佢哋仍然保持初心，到唔同城市傳承廣東歌……好可惜一路冇機會返嚟。」向來心口有個「勇」的她直言：「勇字唔只掛在口心，而係人生上。」千嬅表示今次演唱會是她的選擇，會以最大勇氣來面對結果，能在艱難日子做開心事，已經算是好日子。當提到家人時，千嬅忍不住落淚，「最難過唔係因為自己身上的痛和唔開心，而是看到愛錫自己的人，爸爸媽媽和朋友和好擔心我的人，佢哋見我好硬淨，成碌木咁好似無嘢，好擔心唔敢問，但你feel到佢哋的擔心，所以我想話俾大家知，我會繼續努力做好自己，多謝每位入場的朋友分享我呢個show，你們的掌聲特別有意義，份量特別強，兩場記一世，希望能成為你哋最牽掛的一個女子。」當唱完《木偶奇遇記》後，千嬅自言不會喊，想珍惜每一分每一秒，她有感而發表示，Love和Hate可以畫上等號，「人生有喜有悲，亦有好有壞」而她也正在學習中，亦會堅持做自己的音樂來感謝大家。