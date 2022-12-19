楊千嬅演唱會｜高EQ回應入座率 強調「我屋企喺香港喎」(有片)

楊千嬅一連兩場演唱會昨晚在亞洲國際博覽館圓滿結束，由於不少歌迷在完場後不願離去，她再度出場唱至晚上11時55分才令歌迷滿意離場。事後她表示非常滿意今次演出，她指今次籌備個唱是有不少問題，但很感謝這些難題，令到她得以成長。對於她在台上數度感觸落淚，她說︰「人大咗係咁㗎啦，少少嘢就感動㗎啦，過咗40歲好易感動。我就嚟唔止4張啦，我真係少少嘢都好感動。」

由於今次開騷，千嬅個唱的入座率成為大家熱話，她說︰「成個演出係以歌會友，同埋好耐冇見香港歌迷，中間有唔同人生經歷，而人係需要呢啲人生經歷先會成長，而成件事最美好係令自己更成熟。退後去諗，呢啲都係人生過程，要消化同接受，就會覺得好多事情可以慶祝。」她指開騷前已預計有不少抨擊，但她認為應該要把壓力放在個唱的質素及要求。她續說︰「好感恩，喺咁困難嘅情況下都可以上到呢個舞台，入場人數都唔係我嘅演出重點，所以我從來唔需要擔心。最重要係歌迷見到我進步同分享到我音樂。」

千嬅︰ 我屋企喺香港喎

有記者提到是否會多回港，千嬅便很快回答說︰「我屋企喺香港喎，我鍾意周圍飛啫。」並指自己需要放時間，要回歸家庭、照顧父母及兒子，透露未來會去學習其他東西，今次開騷是想做就做，認為現階段是她最舒服的境界。她又指不同年齡去唱自己的作品有不同領略，因此不同年紀要做一次演唱會，用音樂說明人生，紀錄自己當下的情況。

被罵也是人生一部份

問到如何評價今次個唱，她表示沒有特別比分，只能說滿意，又指今次音樂會純粹以歌會友，「你得閒咪嚟，唔嚟無所謂，但嚟就要enjoy！」她豁達表示人生中的嘗試及發生的事，無論是好與壞，或被人鬧或愛都是她的人生紀錄，令她變得完整。