楊千嬅演唱會｜默哀一分鐘悼念大埔罹難者 捐200萬支援受災家庭

楊千嬅一連六場的《Live MY LIVE 2025》演唱會昨晚(29日)於紅館揭開序幕，因大埔宏福苑火災事故，除了日前宣布首場收益及六日週邊產品收益全數捐出作救災善款，昨日主辦單位再宣布千嬅與團隊捐出200萬港元予東華三院支援受災家庭。一眾圈中好友亦應千嬅的呼籲，把準備送到場的祝賀花籃，變為救災善款。舞台上下的每一個細節，都轉化為承載著對香港的關懷的祝福空間。

演唱會於8時15分開始，開場前，千嬅及所有台前幕後工作人員，連同場館觀眾一同靜默一分鐘，為火災事故所有受難者致哀。現場大屏幕寫上：「大埔日前的嚴重火災，帶走了許多寶貴生命，令不少家庭陷入悲痛。讓我們一起哀悼災難中的亡者，和英勇殉職的消防員，並對他們的家屬和一眾傷者，致以最深摯的慰問。現在，讓我們一起靜默一分鐘，為這次意外的罹難者致哀。懷念，將會長留心中；此刻相聚的星光，化作前行的力量。感恩今晚彼此同在，以溫暖和勇氣，照亮大家的前路。生命無常，但我們選擇——好好活，好好唱，好好珍惜。」