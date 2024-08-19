楊千嬅澳門演唱會變大型點歌現場 high爆encore多首兼清唱新作

楊千嬅澳門演唱會變大型點歌現場 。

一連兩場《楊千嬅 RECOLLECTION澳門演唱會》日前圓滿結束，千嬅於尾場encore加唱多首歌外，更大派驚喜，清唱新歌作為預告。 今次個唱用了全新rundown，今次以RECOLLECTION為主題，千嬅相信每人都有自己的收藏，有屬於自己收集回憶的系列。她分享到自己的收藏除了音樂之外，就是生活和所有的相知相遇，而她選擇了用音樂來記載她所有的回憶。回憶是對自己的一個提醒，提醒自己經歷過美好的事情，美好的事情不單只是沉醉，而是要向前看，記得自己的美好就如記得初心，有初心就是希望，希望就是那一點光。千嬅說：「感謝你們每一位觀眾成為我回憶裡一個很重要的收藏品，希望每首歌曲可以成為你們回憶裡的一種愛。」

千嬅提到RECOLLECTION是由「千木芳嬅個人展」時想起的；音樂、知音、共鳴、所有的人生歷程都是和歌迷和大家一起成就了這件事，甚至乎今天的家庭都是我最珍貴的收藏。RECOLLECT 同時就是想RECONNECT，以音樂作為連結，連繫所有的歌迷，連結走散了的人們，同時若有人是迷失的心，也會因為音樂，透過愛重新連上。千嬅更笑說，當年出道時雙十年華，感謝電影這個大銀幕送給她很多不同的愛情故事，可以很不負責任地戀愛，從而知道了很多男女之間的關係，更收穫了不少型男男主角，非常感恩。

原定一個半小時的演唱會，因現場觀眾反應非常激烈，千嬅亦意猶未盡，毫無預警下encore多首至兩小時。Encore時歌迷全向前聚集更多次大叫點歌，這次千嬅有求必應，除了少有地唱出《偷生》，《知更》，更因為現場點歌時聽不清楚，在台上搞出多次笑話。 近年除了忙於巡演，其實同時已開展了籌備新專輯的計劃，笑言喜歡歎，慢慢做的千嬅，原來經已默默地灌錄新歌。非常跳的水瓶座突然心血來潮清唱了幾句全新即將推出的新歌作為預告。歌迷立即大叫：「快啲出呀，好好聽呀！」千嬅亦回應歌迷說：「希望好快可以係香港同大家見面！」

完場後，近千歌迷圍在綜藝館場外，一齊應援大合唱，不停呼喊千嬅出來。最後千嬅亦不敵歌迷的熱情，出來與大家合照之後才散去。