楊千嬅重慶站與劉惜君再合作 開心歌迷聽歌學廣東話

今次與劉惜君再合作，千嬅回憶起很多錄影時的畫面，不單只是一個節目，而是一個很難得的機會。惜君提到上次她去看上海站的時候已經很開心，沒想到今天能到千嬅演唱會當嘉賓，笑說：「當我還在上學、對音樂開始感興趣萌芽的時候，經常在電視上看到千嬅的演出。在想如果有一天，我可以成為一個歌手，有那麼多人支持的話，感覺有多厲害，很感恩在節目裡遇上了。」

千嬅特別為這次重慶站換了新的服裝，更加入了很多小經典之作，務求帶給觀眾更多更新的回憶和體驗。她亦多次於這次世巡突破自己，經常把握時間，以最緊密的時間唱最多的歌送給觀眾。這次亦不例外，歌迷多次歡呼要求聽50首歌，但奈何時間有限，可惜最終差一點點才能挑戰成功。她感謝重慶歌迷給廣東歌一個價值的肯定，最開心是大家學廣東話，每次在網絡上看到大家於廣場上，或者自發的音樂會上，唱著她或者其他歌手的廣東歌的視頻時，是讓廣東歌有更大的空間可以慢慢成長和發展。是因著有大家，才有更多的分享機會。

是次重慶站剛好於國慶黃金週的期間，千嬅除了重視演出之外，也非常重視歌迷，所以一到埗便立即到歌迷為她準備的應援展覽地點打卡和參觀。由於千嬅快閃突襲，殺歌迷們一個措手不及，現場的情況也有點混亂，情急中被過千歌迷包圍的她一直在找被歌迷淹沒了的同事，大叫「我同事不見了~」歌迷們才靜下來把同事拉回身邊。除此之外，千嬅亦把握時間四出打卡遊玩，吃了地道重慶小面，到長江索道觀光，欣賞重慶景色，所到之處都吸引很多歌迷圍觀，場面墟冚。

隨住重慶站的結束，千嬅的巡演也進入了倒數的階段，她說：「這是一個對我自己有很大意義的巡演，很大的人生回憶，多年前開始就很想做的事情，只有一個原因，就是很多朋友沒有看過我LIVE的演出，一路走來都很不容易，至少我嘗試過，我做到了，我未必有能力去到每一個地方，但至少你們會聽到我的歌。」