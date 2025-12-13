楊千嬅騷後長文發表感受 感激歌迷令她重建心靈

楊千嬅於紅館舉行的一連6場《Live MY LIVE 2025》演唱會已經圓滿結束。

楊千嬅日前於紅館舉行的一連6場《Live MY LIVE 2025》演唱會已經圓滿結束，尾場打破她在港開騷唱最多歌紀錄，全晚合共唱出42首歌。相隔8年再踏紅館，楊千嬅稱今次開騷對她意義重大，並慨嘆回家的路很長。休息了一個多星期，昨晚(12日)千嬅在社交網感慨地以長文發表感受。

學會認識自己 千嬅坦言這些年來一直努力希望可以做得更好，希望達到一定的高水平，她感恩路上遇到很好的唱片公司及音樂製作人，令她累積了很多經典作品，千嬅更表示到現在才學懂最大的領悟，就是認識自己：「最大的領悟，不只是為了肯定與成就，而是學會認識自己。我一直都執着要達到別人的期待，才是一種成功或者創作的準確，但其實創作是應該來自生活發自內心。這些年隨著際遇和生活，慢慢學懂將能量回歸自己的內心，雖然未必得到別人的認同，但至少這是自己的選擇。」

相信自己選擇 千嬅續指選擇從來沒有對錯，最核心的價值就是自己內心清楚選擇的原因，繼而能夠承擔這個選擇的結果，這個就是最適合自己的選擇，而時間亦會答覆你的所有，她指：「聽起來很深奧，但只要你領悟這個道理，便會很自信、很輕鬆。」她再次感謝所有親人朋友、歌迷和觀眾，「讓我每次遇上困境都可以重新振作，重建心靈，我希望我的音樂可以繼續陪伴大家，互相守護，只要相信愛和堅持一定可以見到光，暗黑人間歲月無白過，再次感謝整個團隊以及每位出席私房菜的你們。」