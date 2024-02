楊千嬅50歲生日談人生低潮 見到自己CD碎至一地︰個心好痛

楊千嬅昨日(3日)度過50歲生日,她與近千位fans一齊舉行《MEET YOU AT THE HALFWAY MINI CONCERT 生日限定》大派對。她在生日會上除了選唱了不少平日少唱的歌,讓歌迷驚喜萬分之外,亦把自己這幾年的經歷及心路歷程公開,用作鼓勵所有愛她的朋友,希望大家於人生面對困難時要學識不要放棄自己,對話超級真情流露及感動,讓全場無論台前幕後及歌迷也邊聽邊感動得跟著千嬅落淚。