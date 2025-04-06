楊卓娜玩轉Easter感謝祭 乘「肌」喪摸孔德賢心口

劉穎鏇郭柏妍曬嗲功

今集眾多遊戲中，以久違了的「開心無敵夾多士」最為搞笑，首先出名演得的楊卓娜，原來亦相當玩得，當Danny主動要求找她VS時，她先是展露含羞樣，隨後笑言：「你識得揀，姐姐係好嘢嚟！」之後兩人分別抽中用「臉頰」及「胸」夾多士，楊卓娜即喜感大爆發，以勁Enjoy樣喪摸Danny胸肌上演有「肌」可乘，並笑言：「我第一次㗎咋，多謝大家！」另在「障礙賽」環節，負責收尾門以體重壓爆汽球的楊卓娜，竟三度出矛招用手預先練爆汽球。

反觀「奪命可愛孖妹」劉穎鏇及郭柏妍，遊戲期間各有各搞笑，前者獲綜藝之神眷顧，於「開口中」中意外遭「天外飛Cream」擊中，幕後黑手竟是張振朗！至於Rosita則全程發放「呆萌表情包」，尤其在「落大閘」環節與張振朗還原《奪命提示》的馳名「奪命較剪腳」時，更將論盡本色發揮到淋漓盡致，齋睇Cutie樣已值回票價。不過論到二人最精彩的部分，是在「撞機機」環節中，齊齊以超嬌嗲Tone，著振朗及丁子朗幫忙吃「加料辣辣泡芙」，兩位男士亦零秒猶豫挺身為女拍檔解圍，場面甜蜜又有愛。