楊受成率領英皇藝人團拜 歐陽震華加盟半年感刺激 泳兒當大師姐主動派利是

而去年簽約英皇娛樂的歐陽震華，首次參加公司的新春團拜，他說：「好開心，因為我好多年冇參與類似嘅活動，以前喺TVB好似冇呢個環節，團拜就有，但一齊食飯就冇。」歐陽震華指最興奮的是入了新公司後，做了一些他從沒做過的事，「第一年入公司，舊年六月開始到而家過咗半年，我覺得呢半年好刺激，刺激嘅係我做咗啲以前咁多年都冇做過、或者冇人搵我做過、甚至係自己冇諗過我會做到嘅事。」歐陽震華口中所說的，是參與了內地歌唱節目 《聲生不息》 ，「初初我都覺得好似唔係好關我事，呢個節目唱歌嘅個個都係樂壇天花板，但公司話關我事，因為嗰一集係講港劇主題曲，所以好適合我呢個身份上去，因為我實在拍太多港劇啦！」他坦然當時十分緊張，「我怕失禮公司、失禮香港演員。一唱完我問公司同事有冇走音，佢哋話冇，我唱歌冇乜嘢技巧，只係真心演繹一首歌俾觀眾聽。」至於蛇年願望，歐陽震華說：「希望大家都身體健康，日日都開開心心，最重要係冇疾病、冇戰爭。」而今次領軍當起大師姐的Vincy則說：「我今年比較主動，即刻衝出去派利是，同埋我屬狗，今年行運！哈哈。」日前推出新歌《無糖可樂》的Vincy，在團拜晚宴上全程用「無糖可樂」祝酒，趁機宣傳新歌，非常醒目。