楊受成親自接待「明升睇樓團」 點名衛詩雅陳家樂入票

英皇國際(163)旗下跑馬地「ONE JARDINE’S LOOKOUT」日前開賣，容祖兒早前相約楊政龍到展銷廳睇樓，期間更獲老闆楊受成親自為她講解樓盤示範單位。近日，一眾英皇藝人傾巢而出，相約一齊到展銷廳參選，更獲老闆楊受成親自接待！ 衛詩雅、陳家樂、海兒、 鄧小巧、艾妮、伍詠薇、楊天宇、洪助昇、阮雅、黎 峻、劉若寶、朱天、郭思、Jonathan @SULIS 及 Logout@SULIS 組「明升睇樓團」，在英皇娛樂 CEO 許佩斯帶領下齊撐新樓盤，。老闆楊受成更笑說點名家樂及 Michelle 即刻入票！

快將成為人妻的衛詩雅表示言自己夢想是做少奶奶，住 東半山就可以成日 High Tea 及 shopping。雖然今次 Michelle 並非新樓盤代言人，但仍 貫徹力 sell 精神，向家樂說：「BB 大得好快㗎，你初為人父，咁上下時間要開始留意校網 㗎啦！」 家樂透露很多親戚叫他要睇定學校，因為真的是一門學問，「咁我不嬲都係緊張大師，公司 一有新樓盤我都有特意去做 research 了解呢個地區，同事介紹東半山出名多小學、中學名 校，都真係幾吸引。」隨後輪到家樂大爆 Michelle 想於鰂魚涌置業，「你咁鍾意港島樓， 不如你再下一城，買 One Jardine’s Lookout 做投資收租啦！」

第一次以英皇藝人身份睇公司樓盤的 Hedy 表示好開心大家一齊組了一個十分有氣氛的 睇樓團睇盤，大讚同事之間好有愛，還有老闆帶路，又不忘賣口乖，「當我聽到可以一齊嚟 支持公司樓盤我都有舉手話要嚟，而且我仲未喺香港置業，不嬲都知道呢個係傳統豪宅區， 睇返呎價都好吸引，所以我都真係想了解多啲呢個項目。」