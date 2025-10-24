楊受成陸小曼慶結婚40年延開21席 陳偉霆開工缺席講定BB長大要簽英皇

楊受成與陸小曼結婚40周年，為紀念夫妻迎來紅寶石婚今晚假灣仔St.Regis酒店舉行盛大晚宴，延開21席，邀請百位賓客，大批藝人及名人均有出席，計有霍汶希（Mani）、謝霆鋒、狄波拉、黃子華、容祖兒、蔡卓妍（阿Sa）、鍾欣桐（阿嬌）、關智斌（Kenny）、李幸倪（Gin Lee）、陳家樂、連詩雅、衛詩雅、周家怡、劉鑾雄（大劉）、陳凱韻（甘比）、馬時亨、朱李月華、陳茂賢、艾妮、洪卓立、黃明德（Dark）、黎展峯、曾傲棐、陳國邦、毛舜筠、石修、何珮瑜、劉雅瑟、VIVA、溫碧霞、任達華、周勵淇（周麗淇）、傅程鵬、向華強、向太、湯怡、洪助昇、鄧小巧與丈夫、呂良偉與太太楊小娟、歐陽震華與太太傅潔嫻、沈震軒與女友陳欣妍（Shirley）、場面星光熠熠。

結婚 40 年無鬧過交

主角楊受成受訪時難掩興奮心情，被問及心情時，他即表示：「開心呀，開心呀！送件最貴嘅禮物俾佢(太太)，就係我自己。」笑言自己就是送給太太最好的結婚周年禮物，楊受成透露晚宴後還會有after party。

談到夫妻相處之道，楊受成直言最重要是互相尊重，大讚楊太性格隨和不會發脾氣，結婚40年從未鬧過交，認為太太是萬中無一！楊受成坦言初時只擺幾圍慶祝，結果愈請愈多，今晚決定不醉無歸。對於旗下藝人陳偉霆早前閃婚榮升人父，楊受成指對方宣布喜訊前一星期已致電通，自己亦有送上祝賀，指BB似爸爸又似媽媽，楊生對陳偉霆讚不絕口，所以雙喜臨門亦戥他開心，惟對方因要在內地開工趕戲而無法出席今晚晚宴，透露已相約陳偉霆一家三口食飯，已訂製價值幾十萬的10安士足金金牌送給BB，認真大手筆。