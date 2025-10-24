熱門搜尋:
萬聖節2025 新店關注組 大閘蟹 全運會 劉俊謙 網上熱話 健身 行山路線 二手樓 定期存款 C觀點 日本旅遊 食譜 味美道來 減肥 海德園
dadblk2 madblk2
返回
娛樂
2025-10-24 22:29:15

楊受成陸小曼慶結婚40年延開21席 陳偉霆開工缺席講定BB長大要簽英皇

分享：
楊受成慶祝與陸小曼結婚40周年，在St.Regis延開21席。 (娛樂組攝)

楊受成慶祝與陸小曼結婚40周年，在St.Regis延開21席。 (娛樂組攝)

楊受成與陸小曼結婚40周年，為紀念夫妻迎來紅寶石婚今晚假灣仔St.Regis酒店舉行盛大晚宴，延開21席，邀請百位賓客，大批藝人及名人均有出席，計有霍汶希（Mani）、謝霆鋒、狄波拉、黃子華、容祖兒、蔡卓妍（阿Sa）、鍾欣桐（阿嬌）、關智斌（Kenny）、李幸倪（Gin Lee）、陳家樂、連詩雅、衛詩雅、周家怡、劉鑾雄（大劉）、陳凱韻（甘比）、馬時亨、朱李月華、陳茂賢、艾妮、洪卓立、黃明德（Dark）、黎展峯、曾傲棐、陳國邦、毛舜筠、石修、何珮瑜、劉雅瑟、VIVA、溫碧霞、任達華、周勵淇（周麗淇）、傅程鵬、向華強、向太、湯怡、洪助昇、鄧小巧與丈夫、呂良偉與太太楊小娟、歐陽震華與太太傅潔嫻、沈震軒與女友陳欣妍（Shirley）、場面星光熠熠。

adblk5

 

霍汶希、劉雅瑟、VIVA一同出席盛會。 (娛樂組攝) 謝霆鋒低調現身。 (林俊源攝) 謝霆鋒低調現身。 (林俊源攝) 黃子華、陳茂賢 (林俊源攝) 容祖兒、甘比、蔡卓妍 (林俊源攝) 鍾欣桐 (林俊源攝) 鍾欣桐 (林俊源攝) 任達華 (林俊源攝) 溫碧霞 (林俊源攝)

結婚40年無鬧過交

主角楊受成受訪時難掩興奮心情，被問及心情時，他即表示：「開心呀，開心呀！送件最貴嘅禮物俾佢(太太)，就係我自己。」笑言自己就是送給太太最好的結婚周年禮物，楊受成透露晚宴後還會有after party

談到夫妻相處之道，楊受成直言最重要是互相尊重，大讚楊太性格隨和不會發脾氣，結婚40年從未鬧過交，認為太太是萬中無一！楊受成坦言初時只擺幾圍慶祝，結果愈請愈多，今晚決定不醉無歸。對於旗下藝人陳偉霆早前閃婚榮升人父，楊受成指對方宣布喜訊前一星期已致電通，自己亦有送上祝賀，指BB似爸爸又似媽媽，楊生對陳偉霆讚不絕口，所以雙喜臨門亦戥他開心，惟對方因要在內地開工趕戲而無法出席今晚晚宴，透露已相約陳偉霆一家三口食飯，已訂製價值幾十萬的10安士足金金牌送給BB，認真大手筆。

其間，楊受成表示英皇家教好，謝霆鋒、容祖兒、Twins、陳偉霆每位藝人都對公司好有歸屬感，笑指陳偉霆已要求他待BB長大後要簽約加入英皇大家庭。

楊受成慶祝與陸小曼結婚40周年，在St.Regis延開21席。 (娛樂組攝) 榮升人父的陳偉霆因開工被迫缺席。 楊受成受訪時難掩興奮心情。 (娛樂組攝) 楊受成受訪時難掩興奮心情。 (娛樂組攝) 沈震軒與女友陳欣妍。 (林俊源攝) 關智斌 (林俊源攝) 關智斌 (林俊源攝) 衛詩雅、周家怡 (林俊源攝) 衛詩雅、周家怡 (林俊源攝) 陳家樂、連詩雅 (林俊源攝) 陳家樂、連詩雅 (林俊源攝) 周勵淇與老公傅程鵬 (林俊源攝) 艾妮(林俊源攝) Gin Lee (林俊源攝) Gin Lee (林俊源攝) 湯怡 (林俊源攝) 洪助昇 (林俊源攝) 鄧小巧與丈夫 (林俊源攝) 鄧小巧與丈夫 (林俊源攝) 陳國邦、毛舜筠 (林俊源攝) 向華強、向太 (林俊源攝) 向華強、向太 (林俊源攝) 歐陽震華與太太傅潔嫻 (林俊源攝) 石修 (林俊源攝) 馬時亨 (林俊源攝) 呂良偉與太太楊小娟 (林俊源攝)

ad