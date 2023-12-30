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娛樂
2023-12-30 16:21:08

楊埕鬧爆「花膠女藝人」貪得無厭另索5位數酬勞 網民估是《愛回家》演員

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楊埕鬧爆「花膠女藝人」 貪得無厭。

楊埕鬧爆「花膠女藝人」 貪得無厭。

現年30歲的楊埕（Sabrina2014年曾參選港姐，當年被獲封為「翻版張栢芝」。Sabrina近年甚少現身幕前，最近她更轉投公關行列，日前她就在社交網公開鬧爆一位無綫「三線花膠女藝人」出席活動後，沒有向TVB 申報6位數酬勞之餘，事後更直接向主單位索取5位數，鬧爆對方「好眉好貌生沙虱」。 

 

楊埕鬧爆「花膠女藝人」 貪得無厭。 楊埕鬧爆「花膠女藝人」 貪得無厭。

Sabrina沒有公開對方名字，並以「三線花膠女藝人」稱呼對方，她嬲爆表示：「這種藝人我奉勸全香港PR演藝公司 #干祈唔好接觸『做人最緊要飲水思源』 帶挈佢拎了六位數字 還要破壞活動公司及主辦方三方關係 。老實講 呢個價錢現今世代 搵一線歌手、演員過嚟唱多幾首歌都仲得 ，識咗10年先至打算搵佢 ，中到呢個job都恭喜佢 ，冇諗過區區幾萬蚊看出人格，最近得知呢件事咁肉酸 真的無言以對 #唔識規舉（矩）第一日出黎做？ #好眉好貌生沙虱」 

其後Sabrina更貼出與友人的對話，當中提到「三線花膠女藝人」已婚，其老公是落選區議員。不過，友人亦有透露「三線花膠女藝人」事後願意交還酬勞解決事件，不過Sabrina認為不是錢的問題，而是個人修養和工作操守的問題。網民都大吃花生，並猜測Sabrina口中的「三線花膠女藝人」是曾在愛回家飾演Mandy的謝芷倫。謝芷倫2014年曾參選港姐，她在社交平台則以「花膠公主」自居，早前她的老公馬志恆，也有出戰參選九龍城南選區區議會選舉，連日來謝芷倫亦有落力為老公擔任助選團！

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謝芷倫的老公馬志恆，早前參選九龍城南選區區議會選舉。 謝芷倫的社交平台以「花膠公主」自居。 網民估「三線花膠女藝人」便是曾在《愛回家》飾演Mandy的謝芷倫。
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