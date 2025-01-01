楊天命預測蛇年多圈中情侶夫妻分手 叮囑犯太歲人士要小心健康

玄學家楊天命早前接受訪問，提及自己近年十分關注健康，更分享了他在龍年犯太歲，生蛇劇痛的經歷，提醒大家要盡早接種疫苗。他特別建議港人注意家中「二黑」、「五黃」這兩個病星位置。他估計來年的娛樂圈和整個香港都會有很多感情變化，將會有很多突然圈中情侶夫妻分手、出現情緒問題等。 楊天命在訪談中憶述自己在去年年三十晚突發劇痛，並前往急症室求診，但醫生以為他是肌肉扭傷，只為他處方了止痛藥。他服用止痛藥後三小時情況仍沒有改善，再往私家醫院急症室求診，才得知自己生蛇（帶狀皰疹）。

一生最痛 他形容這次生蛇的疼痛是他「一生人之中最痛的」，有10分滿分的痛感，讓他足足一週無法正常入睡，生活受到極大影響。生蛇為他帶來了兩天的劇痛，服用特效藥之後仍持續疼痛一星期，痛感才慢慢消退。 他又提到，雖然經過藥物治療後疼痛有所緩解，初時背部大範圍神經痛，至近一年後的今天，背部仍然「有一點」持續疼痛，醫生曾給他注射類固醇和肉毒桿菌，但尚未完全痊癒。為了避免再次生蛇，楊天命亦打算聽從朋友的建議注射疫苗。他留意到越來越多年輕人生蛇、免疫力低，建議大家也盡早注射疫苗。

家中要注意二黑、五黃病星 在改善健康運方面，楊天命建議未來一年要注意二黑巨門星和五黃廉貞星都是病星，即是在家中全屋的中間和東北方，可放一些金屬銅片，但不要動土，也不要放置紅色的物品。 香港人要多放鬆 他認為在現在的市道下，香港人的整體情緒都不太好，所以可以多放鬆一下、去旅行，做一些令自己開心的事情。他也提醒大家要保持良好的作息、均衡飲食和適度運動和休息。