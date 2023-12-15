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娛樂
2023-12-15 21:00:49

楊天宇跟美國海軍訓練方法操肌 被火燒嗌到冇聲

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楊天宇跟美國海軍訓練方法操肌 被火燒嗌到冇聲

楊天宇去做gym再加Murph，雙管齊下鍛鍊身體。

電影《爆裂點》日前上映，爆肌小生楊天宇（Angus）亦有份參演，電影中，Angus飾演緝毒組警員家駒。首次跟出名嚴謹的林超賢導演合作，Angus坦言付出100%的努力，「Lam導係一個要求好精準、好準確嘅導演，無論喺機位上、戲文上，甚至乎控場能力都係一流嘅導演。有一個咁高水準嘅導演喺現場，你係會自自然然想付出100%嘅投入程度去配合。」 

楊天宇跟美國海軍的訓練方法操肌。

楊天宇跟美國海軍的訓練方法操肌。

戲中，Angus有多場戲份需要赤膊上陣，雖然這些「爆肌演出」在拍攝前兩星期才收到通知，一向有操肌的Angus亦需要緊急加操，「我記得化緊妝嘅時候，副導演走入嚟話：『喂！導演話要你哋兩個幾三個禮拜之後除衫喎！得唔得呀？』跟住我就話：『吓！咁大鑊！』」幸好當時組合「廿四味」成員李凱賢（Brian）亦在化妝車內，他立即提供一個美國海軍的訓練方法-Murph」，「先跑一英哩、跟住做一百下引體上升，二百下掌上壓、三百下深蹲，再跑一英哩嘅一個訓練，士兵要着住一件1.5kg嘅背心去做，咁我當然『偷懶』啦，哈哈，冇着住嗰一件1.5kg嘅背心做呢個work out。嗰兩個禮拜，我一個禮拜做四至五次，四至五次係for修身、cut乾水，等啲線條靚啲，同時間我都有去gym room做重量訓練，泵番大啲肌肉，所以gym room再加Murph，雙管齊下咁鍛鍊身體。」 

除了事前操爆肌，拍攝現場，Angus又跟朱鑑然於片場內keep住齊齊扶欄杆操練，問到二人是否比賽？Angus謂：「好明顯係為咗呢個赤裸嘅sence去泵脹啲肌肉啦。比賽定練習？兩樣都有啩，因為我記得我哋係鬥做得多下，我多少少啦，哈哈。」至於拍攝的難忘事，Angus透露一場他被火燒的戲份，「我諗呢場戲係需要最大嘅想像力，要幻想啲火由腳燒到全身，嗰種嗌，力竭聲嘶咁樣嗌，好歇斯底里。我記得後期去到配音室再要嗌多次嘅時候，都嗌到冇晒聲。」

楊天宇一排「朱古力」腹肌，相當吸睛。 楊天宇被火燒嗌到冇聲。 爆肌小生楊天宇亦有份參演電影《爆裂點》。 爆肌小生楊天宇亦有份參演電影《爆裂點》。
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