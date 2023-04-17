楊張新悅憶述女兒一度危殆靠冤親債主放過 爆3大奇事令人難以置信

楊張新悅（前名張燊悅）與老公楊哲安（Jeremy）育有4名女兒，14歲大女Lucy早前不幸患上甲型流感致細菌入腦做咗兩次手術，曾經出現過右腦腦壓一度升高至54mm Hg（正常人係10-15mm Hg）腦膜炎、敗血症、猩紅熱及毒性休克症嘅情況，一度危殆昏迷10多日。楊張新悅分享Lucy喺緊急關頭全靠有慈悲嘅師父和菩薩扶救，先可以有機會生存，並於IG發長文表示女兒要回去英國寄宿學校讀書，藉著佢離開香港，再次分享Lucy康復歷程一些奇妙而刻骨銘心嘅事。 楊張新悅表示當時除咗搵中醫替女兒Lucy治療，更求師父幫忙，每當師父幫忙後，女兒第二日就回復正常。又指，Lucy出院時全身乏力，未能發聲說話，於是親身求師父幫手，師父喺眾弟子面前幫佢，親眼見到師父叫Lucy嗌咗幾聲，之後神奇地聲音返晒嚟，臉色亦較病前紅潤，喺屋企休養三星期後上跆拳道課已能喺空中轉圈跳踢。對於女兒身體漸康復，楊張新悅感激師父菩薩幫忙：「她可以痊癒繼續她正常的生活， 我心中只有感恩，感恩和感恩。」以及分享有3件難以置信事件，並指足以讓佢哋確實知道虛空和冤親嘅存在，自己與老公楊哲安及Lucy更明白明因識果，今後會用心學佛法，懺悔，念經，迴向給寬宏大量放過Lucy嘅冤親債主，以及銘記要感恩師父和菩薩。

無讚嘆冤親即有阻滯 楊張新悅憶述，第一次喺醫院見到Lucy唔使用助行器走路時，老公Jeremy立刻和親戚分享而忽略咗「冤親」嘅存在，因為師父三番四次提醒女兒一有好轉，一定要讚嘆冤親嘅大量：「結果翌日她竟然確診了COVID！其實當時醫院還有隔離措施，醫護及家人都需要有PCR陰性證明才能進入病房，何來COVID ？最重要的是，當時正準備辦理手續出院，這完全打亂了師父已經安排好女兒出院後立即要處理的事情（即是冤親障礙她出院）。 Jeremy犯錯了，忽視虛空和沒有正視來處，沒有真心地迴向給冤親債主，導致師父受傷害。感恩師父和菩薩繼續幫Lucy，冤親寬宏大量讓Lucy痊癒！」 第二件事發生於農曆新年一家人到海洋公園玩嘅期間，楊張新悅老公Jeremy帶Lucy玩連續兩次最激烈嘅Hair Raiser過山車，玩完後Jeremy無多謝師父無多謝冤親，又無正視點解女兒可以喺腦腫咁嚴重，又做完兩次頭腦手術後僅一個月，竟然可以坐完過山車後都完全無不良反應：「數天後我們見師父，當師父知道他帶了Lucy玩過山車後訓話Jeremy不當，不應該挑戰師父能力時，Lucy當場突然在我們身旁完全休克暈倒十幾秒！！！出現了這麼神奇的一幕，我們怎不感受到虛空的存在？ 這個示現使我們不得不堅信女兒神奇地康復及這麼强健一直是師父菩薩的扶救和加持及冤親債主的寛宏大量。感恩冤親直接警誡，讓我們知道業力尚在。」