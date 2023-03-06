楊張新悅14歲大女腦炎昏迷險死還生 長文憶述神奇經過

曾經係歌手同演員嘅楊張新悅（Nicola，前名張燊悅），同老公楊哲安婚後育有4個女兒，大女Lucy已經14歲。早前Nicola曾經喺IG發文指Lucy年初因為患上甲型流感，加上有細菌進入了腦部導致腦膜炎，並出現敗血症、猩紅熱及毒性休克症，情況一度危殆，更要進行兩次手術，並在深切治療部昏迷十幾日。Nicola一家人本來作最壞打算，但Lucy的病情出現突破性好轉，更能夠同家人過年。當時Nicola感謝瑪麗醫院上下，亦提到「有師父救女兒」、「我和先生親身感受和見證很多殊勝、凡人不能解釋的奇蹟！」。

楊張新悅早兩日喺IG再次詳細講述Lucy病重時嘅經歷，「Lucy 去年12月從英國回到香港，便出現頭痛和眼腫癥狀。我送她到醫院時她已是神志不清。原來她受細菌感染，病菌已從鼻子進入眼睛，並入了右腦。當時女兒整張臉已經腫脹，醫生說需要馬上做手術, 將細菌感染從鼻後面抽走 (俗稱放膿)。醫生當時說，如果不做手術，女兒有機會死，就算做手術，不死也很大機會會盲！」。