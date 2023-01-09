楊思琦自爆與老公相識經過-再為自己平反當年秘撈做啤酒妹一事

日前楊思琦接內地傳媒訪問及提到當年宣布與拍拖9年嘅李泳豪分手，翌年又突然未婚生女，惹嚟唔少負面新聞。楊思琦於訪問中重提當年未婚誕下女兒楊卓穎（Krystal）一事，指因為自己係藝人，所以傳媒將佢嘅事放大，自己唔想越描越黑：「最清楚嘅人就係我自己，外界點樣睇我唔緊要，呢個係命運，唔通唔要呢個BB咩！我覺得冇可能，同埋我冇一刻有呢個想法。」楊思琦又提到好開心遇到現任老公，覺得二人遇上係天意，因為一向宅女嘅佢懶得出街，直到一個朋友約佢食飯，推咗幾次後先決定應約，結果朋友就介紹咗現任老公畀佢認識，由認識到決定一齊總共用咗一兩年時間，並唔係閃婚。

楊思琦：搵唔到唔使生活咩

楊思琦冧爆表示老公當佢係女神，又極體諒佢長時間北上工作。楊思琦坦言起初擔心老公會介意自己單親媽媽嘅身份，最後先發現諗多咗：「佢又ok喎，無問題，好錫我個女，如親生女般，愛屋及烏」。又藉自己鼓勵單親媽媽，指喺大環境影響下單親媽媽於擇偶方面有好大困難，但人生唔係淨係得搵對象呢件事：「如果搵唔到你就唔使生活咩，呢個世界上冇話冇咗邊個唔得，千祈唔好有呢個諗法。」

至於當年被指因獨力養女而做秘撈做啤酒妹一事，楊思琦再次為自己平反，指當時只係於酒吧演出，應酒吧要求拿著啤酒贊助商產品影相，表示其實已經澄清過，但不實新聞仍不停於網上流傳：「我當時有澄清咗，但人哋唔會將我澄清嘅寫返出嚟。而嗰段新聞無時無刻，你搜索楊思琦，咁佢又走出嚟，我想問吓有冇朋友幫我刪除咗咗佢呀？」

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楊思琦抖音影片截圖

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原文刊登於 Yahoo娛樂LOL，am730獲授權轉載