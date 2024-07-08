楊思琦被梁思浩爆扮可憐 本尊有回應︰你是甚麼人啊！？

梁思浩早前對號入座稱自己不是爆陳彥行另一半的告密者後，日前他與江美儀、吳家樂主持的網上節目《娛樂好好玩》時，就爆楊思琦跟兩位女演員拍攝一套劇集時，扮可憐，令梁思浩及吳家樂走到劇組為女方出頭。
楊思琦晚上在IG上載一張對話截圖，但就裁去部份對話，見到有「搞笑，我和他都沒有聯絡，出甚麼頭？笑死」、「不用理會這些無聊的」。對方就回覆「所以我哋完全信任你，他呢類人心地唔好。」之後下一個訊息寫道︰「他要搞新聞，知道我不會回應，所以搞我」。她上載這張截圖更附上陳冠希的歌曲《戰爭》，並謂「So funny！無事搞事，你是甚麼人！？」
梁思浩開名話楊思琦
梁思浩在節目形容對方「隻眼未流眼淚，不過都已經『浪』住」並指當時吳家樂未結婚，不知道對方是否看中吳家樂於是走來哭訴。他說︰「嗰時家樂未結婚，就唔知係咪昅中人啦……就問（女星）『咩事呀』，對方『我……我……唔講喇……』，最怕呢啲呀！」網民其後根據梁思浩提供的貼士，紛紛估對方是楊思琦，而梁思浩亦直認不諱。
佘詩曼郭羨妮成嫌疑人
梁思浩稱他與家樂都被這名「楚楚可憐」的女星欺騙，「唔好睇佢個樣好純品，就俾佢呃咗」一直以為她被同組的霸仔女演員欺負，但實情是對方拍劇成日甩對白。事件令網民猜測梁思浩口中的霸氣女演員便是跟楊思琦一齊拍攝《無名天使3D》的佘詩曼及郭羨妮。