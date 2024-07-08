楊思琦被梁思浩爆扮可憐 本尊有回應︰你是甚麼人啊！？

梁思浩早前對號入座稱自己不是爆陳彥行另一半的告密者後，日前他與江美儀、吳家樂主持的網上節目《娛樂好好玩》時，就爆楊思琦跟兩位女演員拍攝一套劇集時，扮可憐，令梁思浩及吳家樂走到劇組為女方出頭。

楊思琦晚上在IG上載一張對話截圖，但就裁去部份對話，見到有「搞笑，我和他都沒有聯絡，出甚麼頭？笑死」、「不用理會這些無聊的」。對方就回覆「所以我哋完全信任你，他呢類人心地唔好。」之後下一個訊息寫道︰「他要搞新聞，知道我不會回應，所以搞我」。她上載這張截圖更附上陳冠希的歌曲《戰爭》，並謂「So funny！無事搞事，你是甚麼人！？」