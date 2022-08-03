楊思琦親解老公未曾曝光原因 主播工作舒服做自己卻與囝囝分隔兩地感內疚

楊思琦老公身份一向成謎，雖然楊思琦經常口述老公有幾好，但從未曝光過老公任何資料，就連楊思琦發生交通意外送院，老公都無現身過，故此一直被網民稱為「虛擬老公」，覺得楊思琦並無結婚。日前，楊思琦接受內地傳媒《南方週末》訪問時，就再度激動澄清自己已婚：「我有老公啦喎！」

訪問中，主持人提到從未公開露面嘅老公，楊思琦反應相當大地解釋：「我有老公啦喎！因為佢係圈外人，佢本身過一個正常嘅生活，而俾人哋去追訪佢，搞到佢未必可以接受得到。」過往楊思琦一直予人乖乖女形象，直至與拍拖9年嘅李泳豪疑似因未婚先孕分手而形象大跌；有指楊思琦突懷孕，而肚中孩子生父並非李泳豪，而係前港隊跳水運動員吳帥。二人分手後，楊思琦曾公開哭訴自己於李家不受尊重，又指自己需資助李泳豪日常生活。當時，李泳豪哥哥李泳漢就直斥楊思琦係「披著羊皮的狼」，指有證據拆穿對方嘅大話，但基於佢肚中寶寶有機會係李泳豪而無選擇公開。2012年，楊思琦誕下囡囡楊卓穎，但就拒絕透露其經手人身份，只承認個女跟自己姓氏；2020年楊思琦再度懷孕誕下兒子Kody，當時承認自己已同圈外人喺美國註冊結婚。

少陪囝囝感內疚

工作方面，楊思琦曾經回巢TVB，又再次於2014年離巢，及後積極北上發展；不過楊思琦表示好少時間陪囝囝：「喺佢兩歲嘅時候，我嚟咗廣州差唔多半年，即係有成4分之1嘅時間我陪唔到佢，其實我都有少少內疚感，都好想陪吓佢。」楊思琦更認為做主播可以好舒服咁做返自己，希望可打入內地主播市場。不過，早前楊思琦曾分享一條喺廣州上下九步行街介紹打卡地道小食嘅影片，就被網民直斥佢缺乏防疫意識，又指其反應過份浮誇。

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