楊恭如感情線被前經理人文雋重提 爆周正毅當年曾作一個承諾

1995年香港亞洲小姐冠軍楊恭如，入行後隨即備受力捧，擔正做劇集女主角，之後又被睇中拍電影，例如《甜蜜蜜》飾演方小婷 、《風雲之雄霸天下》飾演孔慈、《行運一條龍》飾演Fanny 、《古惑仔情義篇之洪興十三妹》的張美潤等等，令人印象深刻。楊恭如近年大幅減產，間中更新社交網站分享美妝保養及遊山玩水等資訊。 楊恭如當年曾有「最靚亞洲小姐」之稱，不乏追求者，但感情路相當坎坷，當年上海前首富周正毅太太於中環掌摑一事更驚動娛樂圈。早前楊恭如前經理人文雋於YouTube頻道「文雋 講呢啲 講嗰啲 Man's Talk」講解王家衛新劇《繁花》時，暗示楊恭如的感情路。

文雋︰有錢人追女仔較容易 要乜有乜 文雋直指當年楊恭如與周正毅間的緋聞，對女方影響極大。文雋認為楊恭如性格單純，不過卻未有完滿結果：「嗱，呢個我聽返嚟，但係個男人曾經承諾過『我會離婚。』或者有不治之症，呢啲我哋寫戀愛小說都係咁，總之令我呢個傻妹信到貼貼服服，佢阿媽就好焦急，不過我覺得所有不該都係呢位周生。」 其後，文雋憶述一次楊恭如到達上海時講電話情景：「老豆，呀邊個嚟接我呀。」當時文雋問：「佢點接你呀？」楊恭如就回答：「你睇吓，架跑車喺後面，跟住我哋架保姆車」喺片中文雋表示：「所以有錢人追女仔或者追女明星，手段梗係容易啦，因為要乜有乜。」

「文雋 講呢啲 講嗰啲 Man's Talk」影片截圖