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娛樂
2024-01-30 17:55:55

楊恭如感情線被前經理人文雋重提 爆周正毅當年曾作一個承諾

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楊恭如感情線被前經理人文雋重提 爆周正毅當年曾作一個承諾

楊恭如感情線被前經理人文雋重提 爆周正毅當年曾作一個承諾

1995年香港亞洲小姐冠軍楊恭如，入行後隨即備受力捧，擔正做劇集女主角，之後又被睇中拍電影，例如《甜蜜蜜》飾演方小婷    、《風雲之雄霸天下》飾演孔慈、《行運一條龍》飾演Fanny    、《古惑仔情義篇之洪興十三妹》的張美潤等等，令人印象深刻。楊恭如近年大幅減產，間中更新社交網站分享美妝保養及遊山玩水等資訊。

楊恭如當年曾有「最靚亞洲小姐」之稱，不乏追求者，但感情路相當坎坷，當年上海前首富周正毅太太於中環掌摑一事更驚動娛樂圈。早前楊恭如前經理人文雋於YouTube頻道「文雋 講呢啲 講嗰啲 Man's Talk」講解王家衛新劇《繁花》時，暗示楊恭如的感情路。

楊恭如是1995年香港亞洲小姐冠軍。 楊恭如曾參演甜蜜蜜、古惑仔情義篇之洪興十三妹、風雲之雄霸天下、行運一條龍等香港電影。 楊恭如近況，曾到吳哥窟旅行。（楊恭如IG） 楊恭如近況。（楊恭如IG） 楊恭如近況。（楊恭如IG） 楊恭如近況，不時把旅行相分享到社交平台。（楊恭如IG） 楊恭如近況，不時把旅行相分享到社交平台。（楊恭如IG） 楊恭如近況，不時把旅行相分享到社交平台。（楊恭如IG） 楊恭如近況，不時把旅行相分享到社交平台。（楊恭如IG） 楊恭如近況，不時把旅行相分享到社交平台。 楊恭如近況，不時把旅行相分享到社交平台。 楊恭如近況，不時把旅行相分享到社交平台。

文雋︰有錢人追女仔較容易 要乜有乜

文雋直指當年楊恭如與周正毅間的緋聞，對女方影響極大。文雋認為楊恭如性格單純，不過卻未有完滿結果：「嗱，呢個我聽返嚟，但係個男人曾經承諾過『我會離婚。』或者有不治之症，呢啲我哋寫戀愛小說都係咁，總之令我呢個傻妹信到貼貼服服，佢阿媽就好焦急，不過我覺得所有不該都係呢位周生。」

其後，文雋憶述一次楊恭如到達上海時講電話情景：「老豆，呀邊個嚟接我呀。」當時文雋問：「佢點接你呀？」楊恭如就回答：「你睇吓，架跑車喺後面，跟住我哋架保姆車」喺片中文雋表示：「所以有錢人追女仔或者追女明星，手段梗係容易啦，因為要乜有乜。」

「文雋 講呢啲 講嗰啲 Man's Talk」影片截圖

「文雋 講呢啲 講嗰啲 Man's Talk」影片截圖

文雋楊恭如定期聚舊

文雋提及當年楊恭如中環被掌摑一事：「果時佢媽咪打電話俾我，頭先某一個商場嘅咖啡室發生咗一件事，就係掌摑事件。當時我即刻叫佢（楊恭如）上我屋企，呢啲就叫做公關。就係要諗個真相係點樣。雖然我同恭如而家冇咗經理人同藝人之間嘅關係，但係我同佢每一年都一定會見面，去北京或者上海有空就會約佢食飯...上個月有一次通電話，佢話想做直播，上個月先做完但係真係唔得。我好疼錫楊恭如，但係佢真係呢件事耽誤咗佢。」

原文刊登於 Yahoo 娛樂圈

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