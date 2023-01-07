楊明出獄即返電視城 兩度鞠躬拍片為犯錯道歉：希望大家畀機會我重新出發

藝人楊明於2020年在山頂馬己仙峽道，因酒醉下駕駛私家車撞壆，早前承認不小心駕駛等罪，被判監18天。楊明今日（7日）刑滿出獄，由其經理人親自接他離開赤柱監獄，女友莊思明則在車上等候。楊明出獄後，直接往電視城，並拍攝片段向外界公開道歉，他先向藝人部高層樂易玲見面認錯，及後接受《東張+》以及《TVB娛樂新聞台》訪問，一臉憔悴的楊明全程表現歉意，期間更2次鞠躬表達悔意，並表示在服刑期間反省了很多事。

剛出獄的楊明表示他擔心自己會講錯說話，故拿出「貓紙」輔助，並說：「大家好，我啱啱喺入面出番嚟喇，喺呢十幾日入面，我諗咗好多嘢，反省咗好多嘢，有啲嘢好想好認真咁同大家講。我驚我自己講得唔好，又或者有啲講遇漏，所以我記低咗。」他又對自己因飲酒習慣令自己及公司帶來麻煩致歉：「對於我飲酒嘅習慣，為大家同公司帶嚟好多麻煩同擔憂，我深感抱歉。我喺度向大家；同一直關心我嘅家人、朋友同公司，喺度好認真咁同大家講聲對唔住。」

接著楊明企起身同大家鞠躬，並眼紅紅地續說：「我好明白所製造出來的行為係完全唔可接受；受到今次嘅懲罰係必然的，喺裏面呢十幾日我不斷反省，我知道遵守法紀；遵守道路交通規則係非常之重要，我每日都提醒自己，之後一定要謹慎做人，認真工作，做番多啲嘢回饋社會，我不會容許自己再有做出同類嘅事情。呢件事的確係我人生中好大嘅教訓，希望大家日後畀多啲空間同時間，同埋畀多啲機會我可以重新出發。」最後楊明深呼吸一下道：「最後，希望大家再次接受我嘅道歉。」並再次站起來鞠躬並說：「對唔住。」