楊梓菁生日包場 請基層家庭睇港產片

今年8月與無綫結束藝員合約的楊梓菁(Wiyona前名楊柳青)，今年事業有新開始，加盟「哲星匯文化娛樂」，除了事業有新轉變，一班好友更送她一份特別愛心禮物，讓她過了一個不一樣的生日， 好友們將買禮物錢，改為包影院做慈善場，共包了3場電影，讓超過500位基層家庭朋友，一起入場睇港產片，這份生日禮物對她來說非常有意義，她說：「好多謝一班朋友成就我這想法，人長大了，希望生日過得有意義，所以當我和朋友們提出想包慈善電影場，他們就幫我完成這個想法，現在收到這份禮物，比起我切10幾個蛋糕，開生日會更加開心。」

生日做善事兼撐港產片

Wiyona這次選了三部港產片做慈善場，包括《一路瞳行》、《阿媽有咗第二個》及《明日戰記》，在完場時她更到影院與觀眾見面及合照留念，見到一家大細都睇得非常開心，更有小朋友跟她說：「多謝梓菁姐姐安排睇戲，希望下次睇妳演出啦！」她答應下次自己演出電影上映，一定再請他們前來欣賞。

Wiyona回想自己第一次入電影睇戲是20多歲，因為讀書沒甚麼零用錢，更從沒有想過自己會在電影裡出現，所以讓她想到可以支持一下港產片，她說：「希望各位小朋友能夠透過電影，得到更多正面訊息，更期待未來日子，我可以拍更多好作品，到時再請大家睇我的演出作品。」

今次生日做善事，令Wiyona感受到做善事幫人的背後，其實是學識幫助自己，更懂珍惜擁有的幸福，她會感染更多朋友多做善事，她笑說： 「這種感染大家唔好抗拒，因為出到小小綿力幫人，都係身心健康嘅事。」