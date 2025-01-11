楊洛婷爸爸加拿大離世 貼父女合照悼念：我做你個女真係好驕傲

Dear Jane主音Tim（黃天翱）於早前1月1日叱咤頒獎典禮奪得組合金獎時，在台上表示太太楊洛婷急回了加拿大，因為外父入了醫院，並希望借大家的掌聲集氣，並大叫「外父頂住！」。時隔10日後，今日（1月11日）楊洛婷在社交網宣布爸爸不敵病魔在加拿大離世。 楊洛婷貼與爸爸小時候到現在的多張合照，當中記錄了不少二人的生活點滴，她寫道：「今日，我想用一啲時間紀念我爸爸，佢真係我嘅偶像。佢堅持嘅力量同決心令我深刻明白到抗逆力同努力嘅重要性。」

楊洛婷表示：「從我細個開始，我爸爸就教曉我乜嘢叫做賺錢養家。佢日日都努力工作，為我哋提供一切需要。佢嘅智慧就好似我生命中嘅指路明燈，總係鼓勵我去追求我嘅夢想，無論嗰啲夢想睇落幾咁冇可能。佢教導我明白信念、自信同追求目標團火幾重要，所以Tanya同Tristan嘅中間名係Faith（信念）同Hart（心）。佢留低嘅教誨永遠都會存在，提醒我哋要滿懷愛心同決心，繼續為我哋嘅夢想而奮鬥。」

楊洛婷大讚爸爸有著令人難以置信的求生意志，勇敢面對每一個挑戰，亦會激勵身邊每一個人，她感觸表示：「我好感激佢能見證我大學畢業、婚禮同四個孫出世。25年前，因為佢開始健康唔好，我曾經以為佢冇機會同我哋見證呢啲時刻。我會永遠記住佢嘅教誨，珍惜我哋一齊嘅每一刻。」她續承諾會好好照顧媽媽：「呢個世界上冇人可以比我爸爸更細心，佢嘅計劃同指導真係無人可比。佢為我哋日後生活精心撰寫嘅手寫天書，將會係我遵循嘅珍貴路線圖。我承諾會好好照顧媽咪，分享佢俾我哋嘅愛，守住個家，就好似佢所希望咁樣。」

最後，楊洛婷向爸爸說：「Daddy，你話你嘅遺憾係養咗一個同你一樣堅強嘅女兒，乜都要靠自己，但其實我做你個女真係好驕傲，更加驕傲嘅係——你係我嘅爸爸。您永遠係我心中嘅英雄。我對您嘅思念真係無法用言語表達，但您嘅精神會永遠伴隨住我，喺我所做嘅一切中繼續存在。」