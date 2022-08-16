楊洛婷細仔終於可以除頭盔 花5個月醫扁頭症

楊洛婷與Dear Jane主音Tim育有一子一女，細仔Tristan經常戴上頭盔示人，每當有網民詢問，楊洛婷都表示頭盔是用作矯形。今日她宣布Tristan終於可以除頭盔，並分享囝囝的問題及頭盔如何幫忙矯形。

囝囝 患有 扁頭綜合 症 楊洛婷指在囝囝兩個月大時，發現他只會向左側睡，使頭變扁，她試過不同方法使囝囝可以轉向右方，「用人手幫佢轉向右方、按摩、BB枕頭、矯形啫喱枕頭，但佢每次用jelly枕頭都大喊大叫。」去到囝囝6個月大時，他左方的頭扁得愈來愈明顯，她亦從親友口中得知如不正視問題，將會愈來愈嚴重。她表示囝囝經檢查後，發現原來他患有扁頭綜合症，而治療時間是BB出生後的4至8個月，而Tristan當時是7個半月大，趕及黃金時間，於是她決定讓囝囝一試。