楊洛婷被網民斥「消費家人」 更新父親狀況透露曾接受心臟及腎臟移植

Dear Jane於《2024年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》奪得組合金獎，當時主音Tim在台上表示太太急急回來了加拿大，因為爸爸入了醫院，希望借大家的掌聲集氣，並大叫「外父頂住！」其後，楊洛婷在社交網貼了一張她在醫院的自拍照，照片隱約見到楊爸爸插喉躺在病床上。今日(3日）楊洛婷就在社交網更新父親的身體情況。

楊洛婷指楊爸爸是一位非常堅強的人：「最近有好多人問我點解我爸爸喺深切治療部，佢發生咗咩事。其實，我爸爸真係我認識最堅強嘅人！過去20多年來，佢經歷咗兩次心臟移植同一次腎臟移植，雖然佢服用嘅藥物可以防止排斥反應，但都令佢嘅免疫系統變得好脆弱，傷風或者咳嗽咁常見嘅病對佢嚟講都可能危險。」她續透露楊爸爸最近一個月出現嚴重呼吸困難，氧氣水平降得好低，對肺部造成永久性損傷，「醫生做咗好多病毒測試，但都未能確診。而家，佢只能靠氧氣機來呼吸。醫生已經盡咗最大努力，而家就要睇佢自己能唔能夠克服呢一切。雖然面對咁多挑戰，我哋依然充滿希望。佢喺整個治療過程中展現出嘅力量同堅忍，令我相信佢一定可以戰勝呢個難關！」最後，她感謝各位慰問和為楊爸爸祈禱的朋友：「相信呢啲力量全部畀晒爸爸支持緊佢。」網民都紛紛留言為楊爸爸打氣，亦有人指楊洛婷貼出的病房的自拍照行為不當，更被轟消費自己家人有病來呃like。