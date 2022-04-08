楊祐寧IG帳戶被盜 遭人勒索反眼認智障

39歲台灣型男楊祐寧，在大熱劇《華燈初上》中扮演形象正氣的「成哥」大受歡迎，昨日他突然在Facebook透露IG帳號慘遭盜用，令他感到氣憤又無奈。

楊祐寧昨日傍晚在Facebook寫：「Instagram帳號被盜！哈哈哈哈哈哈哈哈哈」，他自爆是為了申請藍剔的名人認證，竟然不小心被人入侵，結果整個帳號慘遭封鎖，之後其「yoyang」帳號一度顯示為「查無此頁面」、「很抱歉，此頁面無法使用」。

由於楊祐寧不時在IG上分享工作及生活日常，還曾貼出不少與愛妻及囡囡的照片，故開通多年的IG慘被消息當然嬲爆。好彩，楊祐寧的IG經公司隊團協助下終於復活，他昨晚在限時動態貼出反眼自拍照，交代事件來龍去脈：「事情的緣由，就是近期有很多的粉絲私訊我跟我說有人用我假的帳戶在招搖撞騙，於是我才開始認真的去申請藍勾勾，沒想到今天我收到了Instagram（Fake）的私訊，並且傳了一個連結給我，還附上了他的姓名及他在公司內部的職位並跟我說他是內部人員，甚至發了一張他的證件照……」，楊祐寧按照對方指引輸入密碼及手機上的驗證碼，帳戶就是這樣被盜，楊祐寧自認智障，而事隔兩小時，他還收到對方的索錢勒索短訊，幸而最終也失而復得。