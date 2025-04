近年成功轉型從商的她,果然說得出做得到,見她繼早前為好友陳茵媺(Aimee) 慶生後,剛剛又相約好姊妹岑杏賢 (Jennifer )。Jennifer 今晚分享當晚的美食相,又多謝秀惠請客,二人一口氣嘆了十道菜,食得非常盡興,令網友驚嘆二人食量!楊秀惠寫道:「Half a year later,nothing’s changed ! Same vibres , same laugh ,endless chat ,great company and good food 」原來各有各忙,已經半年沒有見面,難怪有說不盡話題。