楊紫瓊功夫片《奇異女俠玩救宇宙》北美叫好叫座

楊紫瓊主演的荷李活科幻功夫片《奇異女俠玩救宇宙》(Everything Everywhere All at Once),上月在北美開畫後贏盡口碑,目前在影評網爛蕃茄評分高達97%新鮮度,製作費為2500萬美元(1.95億港元),於北美票房已累積逾2050萬美元(1.59億港元),未計海外成績已幾近回本,成績相當理想。



《奇異女俠玩救宇宙》由羅素兄弟(Russo Brothers)監製,注入超級英雄片的多元宇宙橋段,探討人生哲理,講述55歲的王太太(楊紫瓊飾)家庭事業兩失意,在父親生日當天,要阻止家庭成員各種問題發生,還要去稅局解決稅務問題,當她踏進稅局大樓升降機,其老公竟也出現,並說自己來自另一個宇宙。這時,一股邪惡力量在宇宙出現,只有王太太才可拯救世界。電影3月25日於北美開畫以10間戲院獻映,即收50.1萬美元票房,之後卻走勢凌厲,成績令人鼓舞,該片定5月19日在港上映。