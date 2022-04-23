楊紫瓊功夫片《奇異女俠玩救宇宙》北美叫好叫座

楊紫瓊主演的荷李活科幻功夫片《奇異女俠玩救宇宙》（Everything Everywhere All at Once），上月在北美開畫後贏盡口碑，目前在影評網爛蕃茄評分高達97%新鮮度，製作費為2500萬美元（1.95億港元），於北美票房已累積逾2050萬美元（1.59億港元），未計海外成績已幾近回本，成績相當理想。



《奇異女俠玩救宇宙》由羅素兄弟(Russo Brothers)監製，注入超級英雄片的多元宇宙橋段，探討人生哲理，講述55歲的王太太(楊紫瓊飾)家庭事業兩失意，在父親生日當天，要阻止家庭成員各種問題發生，還要去稅局解決稅務問題，當她踏進稅局大樓升降機，其老公竟也出現，並說自己來自另一個宇宙。這時，一股邪惡力量在宇宙出現，只有王太太才可拯救世界。電影3月25日於北美開畫以10間戲院獻映，即收50.1萬美元票房，之後卻走勢凌厲，成績令人鼓舞，該片定5月19日在港上映。