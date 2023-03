國際影壇盛事《第95屆奧斯卡頒獎典禮》於香港時間昨早舉行,60歲的楊紫瓊憑大熱電影《奇異女俠玩救宇宙》(Everything Everywhere All At Once)成為史上首位亞裔奧斯卡影后,同片更橫掃7項殊榮,成為大贏家。

韓社會男尊女卑

楊紫瓊領獎時多謝每一位母親,包括自己媽媽,表示:「因為所有母親都是超級英雄」,成為亞洲之光,她以自身經歷鼓勵女性不要放棄夢想,她在台上拋出金句:「別讓任何人告訴妳,妳的黃金時期過了,永遠不要放棄」,怎料這段內容卻在韓國SBS電視台播出時遭刪減,立即在網上引起爭議,更登上中國微博熱搜第一名。事實上,韓國社會一向男尊女卑,女權未能獲得重視,SBS此舉被指有侮辱女性之嫌,韓國網民直言:「不愧是SBS電視台,倒也不驚訝」。

入圍一刻嚇一跳

與此同時,楊紫瓊日前獲ViuTV安排接受強尼隔空訪問,並以廣東話分享入圍喜悅,片段昨日終於播出,她表示得知自己有份爭獎一刻即嚇一跳,表示:「個心唔知係停跳抑或跳咗出嚟!」興奮心情難以用言語來形容。