奧斯卡影后楊紫瓊新作一部接一部,最新一部是她少有地演出的恐怖片,名為《A Haunting in Venice》。繼《尼羅河謀殺案》(Death on the Nile)、《東方快車謀殺案》(Murder on the Orient Express)之後,英國男星堅尼夫班納(Kenneth Branagh)再次飾演偵探Hercule Poirot調查兇案。陣容計有楊紫瓊、《格雷的五十度色戒》男星Jamie Dornan、金球視后天娜菲(Tina Fey)等。