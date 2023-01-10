楊紫瓊憑《奇異女俠玩救宇宙》揚威國家評論協會大獎 成45年來首位亞洲影后

第80屆金球獎於香港時間明天早上隆重舉行，楊紫瓊主演電影《奇異女俠玩救宇宙》(Everything Everywhere All at Once)共獲6項提名，今次爭獎被看高一線，而在金球獎前夕，美國國家評論協會大獎(National Board of Review Awards)已在紐約進行頒獎禮，楊紫瓊憑《奇異女俠玩救宇宙》再下一城，捧走最佳女演員，成為該頒獎禮45年來首位亞洲裔影后。

再遇 史提芬史匹堡

楊紫瓊今次在頒獎禮上成為焦點，她在盛會上再遇曾合作《藝伎回憶錄》(Memoirs of a Geisha)的殿堂級導演史提芬史匹堡(Steven Spielberg)，又跟《我的超豪男友》(Crazy Rich Asians)拍檔Awkwafina同場，獲Awkwafina頒發影后獎項，楊紫瓊上台接受殊榮時表示：「我感到無比自豪，能成為45年來首位獲此殊榮的亞洲女演員。」頒獎禮結束後，楊紫瓊在社交平台分享多張照片，並與今屆國家評論協會大獎的出爐影帝哥連費路(Colin Farrell)合照。