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娛樂
2023-01-10 12:24:24

楊紫瓊憑《奇異女俠玩救宇宙》揚威國家評論協會大獎 成45年來首位亞洲影后

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楊紫瓊憑《奇異女俠玩救宇宙》在美國國家評論協會大獎上獲封影后。

楊紫瓊憑《奇異女俠玩救宇宙》在美國國家評論協會大獎上獲封影后。

80屆金球獎於香港時間明天早上隆重舉行，楊紫瓊主演電影《奇異女俠玩救宇宙》(Everything Everywhere All at Once)共獲6項提名，今次爭獎被看高一線，而在金球獎前夕，美國國家評論協會大獎(National Board of Review Awards)已在紐約進行頒獎禮，楊紫瓊憑《奇異女俠玩救宇宙》再下一城，捧走最佳女演員，成為該頒獎禮45年來首位亞洲裔影后。

 

《我的超豪男友》舊拍檔Awkwafina向楊紫瓊頒發影后獎項。 楊紫瓊成為國家評論協會大獎45年來，首位亞洲人影后。

再遇史提芬史匹堡

楊紫瓊今次在頒獎禮上成為焦點，她在盛會上再遇曾合作《藝伎回憶錄》(Memoirs of a Geisha)的殿堂級導演史提芬史匹堡(Steven Spielberg)，又跟《我的超豪男友》(Crazy Rich Asians)拍檔Awkwafina同場，獲Awkwafina頒發影后獎項，楊紫瓊上台接受殊榮時表示：「我感到無比自豪，能成為45年來首位獲此殊榮的亞洲女演員。」頒獎禮結束後，楊紫瓊在社交平台分享多張照片，並與今屆國家評論協會大獎的出爐影帝哥連費路(Colin Farrell)合照。

史提芬史匹堡憑《法貝曼：造夢大師》贏得最佳導演。

史提芬史匹堡憑《法貝曼：造夢大師》贏得最佳導演。

哥連費路封影帝

哥連費路主演的《伊尼舍林的女妖》(The Banshees of Inisherin)成為今年的大贏家，他除了摘下影帝殊榮外，老戲骨班頓基臣 (Brendan Gleeson)亦大熱捧走最佳男配角，該片更獲得最佳原創劇本。至於《壯志凌雲：獨行俠》 (Top Gun: Maverick)成為最佳電影，史提芬史匹堡則憑新作《法貝曼：造夢大師》 (The Fabelmans)贏得最佳導演。

哥連費路與楊紫瓊成為美國國家評論協會大獎的影帝、影后。 哥連費路主演的《伊尼舍林的女妖》成贏家，為他摘下影帝殊榮。 哥連費路夥拍班頓基臣的《伊尼舍林的女妖》將於1月26日在港上映。
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