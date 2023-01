楊紫瓊憑《奇異女俠玩救宇宙》揚威國家評論協會大獎 成45年來首位亞洲影后

第80屆金球獎於香港時間明天早上隆重舉行,楊紫瓊主演電影《奇異女俠玩救宇宙》(Everything Everywhere All at Once)共獲6項提名,今次爭獎被看高一線,而在金球獎前夕,美國國家評論協會大獎(National Board of Review Awards)已在紐約進行頒獎禮,楊紫瓊憑《奇異女俠玩救宇宙》再下一城,捧走最佳女演員,成為該頒獎禮45年來首位亞洲裔影后。