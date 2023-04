楊紫瓊改當靈媒召喚鬼魂 參演《威尼斯謀殺案》捲入懸疑奇案 （有片）

靈異推理矚目電影《威尼斯謀殺案》(A Haunting In Venice)剛發布首支預告,首位奧斯卡華人影后楊紫瓊落實加盟,今次楊紫瓊更飾演靈媒召喚鬼魂,卻意外捲入謀殺案。

繼《東方快車謀殺案》(Murder on The Orient Express)、《尼羅河謀殺案》(Death on the Nile)後,全球賣座偵探推理系列進入第三章《威尼斯謀殺案》!電影由奧斯卡提名編劇米高格連(Michael Green)改編自神級英國偵探小說皇后阿嘉莎姬絲蒂(Agatha Christie)的小說《Hallowe'en Party》,除了一貫教觀眾意想不到的懸疑推理劇情之外,本作更加入恐怖靈異元素。從預告所見,住在威尼斯鬼魅水鄉美景中的各主角齊集陰森古堡參與降神會,一名痛失女兒的母親為再次聽到女兒的聲音而召喚了亡靈,期間發生連串詭異事件,揭開背後隱藏的黑暗與秘密。除了自導自演的簡尼夫伯納(Kenneth Branagh)和楊紫瓊外,《威尼斯謀殺案》演員陣容還有《格雷的五十道陰影》(Fifty Shades of Grey)型男占美杜倫(Jamie Dornan)及贏過8次艾美獎、兩次金球獎的天娜菲(Tina Fey),該片將於9月大銀幕獻映。