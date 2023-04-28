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娛樂
2023-04-28 17:45:21

楊紫瓊改當靈媒召喚鬼魂 參演《威尼斯謀殺案》捲入懸疑奇案 （有片）

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楊紫瓊參演《威尼斯謀殺案》捲入懸疑奇案 改當靈媒召喚鬼魂

《威尼斯謀殺案》發布首支預告，奧斯卡華人影后楊紫瓊扮演靈媒。

靈異推理矚目電影《威尼斯謀殺案》A Haunting In Venice剛發布首支預告，首位奧斯卡華人影后楊紫瓊落實盟，今次楊紫瓊更飾演靈媒召喚鬼魂，卻意外捲入謀殺案。

繼《東方快車謀殺案》Murder on The Orient Express、《尼羅河謀殺案》Death on the Nile後，全球賣座偵探推理系列進入第三章《威尼斯謀殺案》！電影由奧斯卡提名編劇米高格連Michael Green改編自神級英國偵探小說皇后阿嘉莎姬絲蒂Agatha Christie的小說《Hallowe'en Party》，除了一貫教觀眾意想不到的懸疑推理劇情之外，本作更加入恐怖靈異元素。從預告所見，住在威尼斯鬼魅水鄉美景中的各主角齊集陰森古堡參與降神會，一名痛失女兒的母親為再次聽到女兒的聲音而召喚了亡靈，期間發生連串詭異事件，揭開背後隱藏的黑暗與秘密除了自導自演的簡尼夫伯納Kenneth Branagh和楊紫瓊外，《威尼斯謀殺案》演員陣容還有《格雷的五十道陰影》（Fifty Shades of Grey型男占美杜倫（Jamie Dornan及贏過8次艾美獎、兩次金球獎的天娜菲（Tina Fey，該片將於9月大銀幕獻映。

 

影后楊紫瓊演靈媒召喚鬼魂，卻意外捲入謀殺案。

影后楊紫瓊演靈媒召喚鬼魂，卻意外捲入謀殺案。

《威尼斯謀殺案》定9月大銀幕上映。

《威尼斯謀殺案》定9月大銀幕上映。

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