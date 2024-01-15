楊紫瓊新年廣告片變武俠片 率年輕舞者大耍詠春盡展真功夫

楊紫瓊及舞劇《詠春》八位舞者聯手為lululemon拍攝龍年廣告短片，長近2分鐘的短片以《新春，詠春》為主題，以充滿詩意的方式演繹身心和合，藉此探索身心幸福概念，邀請大眾在日常生活中尋找屬於自己的永恆春天。

《新春，詠春》由全明星拍攝製作團隊製作，於浙江景寧和仙都兩地取景，並透過展示中國武術詠春和舞蹈，慶祝春天的來臨，詮釋如沐春風的好狀態，邀請大眾一起追尋平衡、找到屬於自己的永恆春天。