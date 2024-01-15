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娛樂
2024-01-15 21:23:00

楊紫瓊新年廣告片變武俠片 率年輕舞者大耍詠春盡展真功夫

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楊紫瓊為運動品牌拍攝龍年廣告短片。

楊紫瓊及舞劇《詠春》八位舞者聯手為lululemon拍攝龍年廣告短片，長近2分鐘的短片以《新春，詠春》為主題，以充滿詩意的方式演繹身心和合，藉此探索身心幸福概念，邀請大眾在日常生活中尋找屬於自己的永恆春天

《新春，詠春》由全明星拍攝製作團隊製作，於浙江景寧和仙都兩地取景，並透過展示中國武術詠春和舞蹈，慶祝春天的來臨，詮釋如沐春風的好狀態，邀請大眾一起追尋平衡、找到屬於自己的永恆春天。

在實踐身心健康的課題上，楊紫瓊建議大眾花時間傾聽、理解內心的聲音，特別是自己的思想、身體和精神狀態，因為這是平衡生活和找尋內心平靜的關鍵。作為國際奧委會新任命的成員，她將持續貢獻社區及提倡運動的好處，鼓勵大眾在日常生活中融入運動習慣、在生活中達致平衡

楊紫瓊表示：「我很高興能與品牌合作，運動一直是很生活中重要的一部分。作為國際奧委會成員，很希望透過致力推廣體育運動，鼓勵更多人從中受益，尤其是年輕一代。」她續指：「我詠春在很心中有特殊的意義。很早在 1994 年主演電影《詠春》，榮幸能在三十年後與這些專業舞者合作，透過短片《新春，詠春》重新詮釋詠春。很非常欣賞這次的合作理念，因為能夠在一年四季擁有自己內在的春天，是很們自身的超能力。

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