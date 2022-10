出道邁向40年的楊紫瓊月前踏入60歲,憑住荷李活電影片《奇異女俠玩救宇宙》(Everything Everywhere All at Once)進一步奠定其國際級地位,今年還為電影《迷你兵團2》(Minions : The Rise of Gru)聲演功夫大師,深受大人細路歡迎。

楊紫瓊在美國的人氣有增無減,在影視圈相當吃得開,接連在美國電影學院(AFI)及多倫多影展獲頒榮譽獎,令她的片約接到手軟,除了由她夥拍吳彥祖的Disney+新劇《American Born Chinese》令人期待,而她演出的《獵魔士:血源》(The Witcher: Blood Origin)已定12月在Netflix上架;電影方面,改編自英國作家Agatha Christie的新片《A Haunting in Venice》已邀得楊紫瓊參演,而今日更有消息指她跟美國男星Pete Davidson落實加盟明年6月上映的真人版新片《變形金剛:狂獸崛起》(Transformers: Rise of the Beasts),楊紫瓊聲演強大獸女戰士「神鷹」Maximal Airazor,可見她登「六」後更加搶手。