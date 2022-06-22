楊紫瓊紅到動畫界 為《迷你兵團2》聲演功夫大師

楊紫瓊主演奇幻功夫片《奇異女俠玩救宇宙》(Everything Everywhere All at Once)好評如潮，於各地也開出亮麗成績，更為楊紫瓊吸納大批年輕影迷支持。



楊紫瓊吃香荷李活，全新動畫電影《迷你兵團2》（Minions : The Rise of Gru）的英語版本邀得楊紫瓊為當中角色Master Chow配音，Master Chow是一個已收山的功夫大師，現在於三藩市的唐人街開針灸店。雖然看似弱質女流，但她卻施展出前所未見的看家本領，從Wild Knuckles差遣的一班惡霸手上拯救迷你兵團。迷你兵團被Master Chow的才華震懾，更希望可拜她為師，讓他們學好功夫後可以去打救犀利哥，但她一口拒絕，因為Master Chow現在只想治療人而非傷害人。不過她看到迷你兵團完全一竅不通，而過往曾教出了不少大師級和冠軍級人馬，結果最後也答應了收迷你兵團為徒，並視之為她職業生涯上最大的挑戰。



導演凱爾巴達說：「Master Chow在迷你兵團最無助的時候出手相救，她使出了精湛的武術技藝，迷你兵團立刻就知道這正是他們拯救犀利哥的最佳方法。我們很高興可以請到楊紫瓊來聲演這角色，不只是因為她是經驗豐富的動作巨星，更是因為她擁有一把感性的聲音。」楊紫瓊還將她的一身好身手融入配音的過程，她說：「對我來說，如果我真的把戲演出來而不只是配音，會更容易投入角色，所以我在錄音室時會郁身郁勢，只要想像一下Master Chow有多少動作場面，就知道我有多大動作，看着我配音的人應該會覺得很搞笑。」楊紫瓊也很享受跟凱爾巴達一起發展Master Chow這角色的過程，更是個很有趣好玩的體驗。