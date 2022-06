楊紫瓊紅到動畫界 為《迷你兵團2》聲演功夫大師

楊紫瓊主演奇幻功夫片《奇異女俠玩救宇宙》(Everything Everywhere All at Once)好評如潮,於各地也開出亮麗成績,更為楊紫瓊吸納大批年輕影迷支持。



楊紫瓊吃香荷李活,全新動畫電影《迷你兵團2》(Minions : The Rise of Gru)的英語版本邀得楊紫瓊為當中角色Master Chow配音,Master Chow是一個已收山的功夫大師,現在於三藩市的唐人街開針灸店。雖然看似弱質女流,但她卻施展出前所未見的看家本領,從Wild Knuckles差遣的一班惡霸手上拯救迷你兵團。迷你兵團被Master Chow的才華震懾,更希望可拜她為師,讓他們學好功夫後可以去打救犀利哥,但她一口拒絕,因為Master Chow現在只想治療人而非傷害人。不過她看到迷你兵團完全一竅不通,而過往曾教出了不少大師級和冠軍級人馬,結果最後也答應了收迷你兵團為徒,並視之為她職業生涯上最大的挑戰。



導演凱爾巴達說:「Master Chow在迷你兵團最無助的時候出手相救,她使出了精湛的武術技藝,迷你兵團立刻就知道這正是他們拯救犀利哥的最佳方法。我們很高興可以請到楊紫瓊來聲演這角色,不只是因為她是經驗豐富的動作巨星,更是因為她擁有一把感性的聲音。」楊紫瓊還將她的一身好身手融入配音的過程,她說:「對我來說,如果我真的把戲演出來而不只是配音,會更容易投入角色,所以我在錄音室時會郁身郁勢,只要想像一下Master Chow有多少動作場面,就知道我有多大動作,看着我配音的人應該會覺得很搞笑。」楊紫瓊也很享受跟凱爾巴達一起發展Master Chow這角色的過程,更是個很有趣好玩的體驗。