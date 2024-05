現年61歲的馬來西亞女星楊紫瓊(Michelle),憑荷李活片《奇異女俠玩救宇宙》(Everything Everywhere All at Once)勇奪奧斯卡最佳女主角,成為首位亞裔金像影后。

美國時間5月3日,美國總統拜登在白宮向楊紫瓊等19名人士,頒發代表美國平民最高榮譽的「總統自由勳章」,其餘獲頒勳章的人士包括美國前眾議院議長佩洛西、前副總統戈爾、前國務卿克里、紐約前市長彭博等;不過,當拜登讀出楊紫瓊的英文名字時,卻錯叫「Michael Yeoh」,他發現後立即改口更正「Michelle Yeoh」,場面有點尷尬。之後拜登表示,國家最高平民榮譽的獲得者都是不可思議的人,他們不懈的好奇心、創造力、獨創性和希望,令大家對更美好的明天充滿信心。楊紫瓊今日在社交網上分享授勳喜悅,但卻遭小粉紅於網上出征狙擊。