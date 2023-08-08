楊紫瓊追求多元平等社會 相信人人可以改變世界

奧斯卡影后楊紫瓊(Michelle)日前應銀行之邀，出席「Citi ULTIMA Gala Dinner」，並與花旗環球財富亞洲區主管伍燕儀女士即場交流，分享了追求完美、成就臻美人生的非凡經驗。她們更訴說 了對運用自身影響力去改變生命、推動種族及性別平等的個人熱忱。
在晚宴上，Michelle 在賓客的熱烈歡呼聲中，以一身高貴的黑色長裙登場，。她一開始便表示很開心回到香港，並舉杯感謝現場來賓的歡迎。她強調每一個人都有足夠影響力，去改變他人、改變世界。她更勉勵在場賓客，要保持追求的熱情。她續說︰「多元平等、包容和堅持是我們必須堅守的價值。我們已經打破了從前固有的框架，邁向一個更多元、平等的社會，我們絕不能容許這些珍貴的價值消失。」
Michelle 一直是推動多元和平權文化的先鋒，她於社會發展上的 貢獻，早已超越演藝事業上的驕人成就。Michelle 對於平權、平等的支持從未間斷， 人所共知她是聯合國開發計劃署的親善大使，經常運用個人影響力到世界各地鼓勵弱勢社群，特別是女性，去挺身面對各種難以想像的挑戰。「我們只要用最大的能力， 將事情辦好就可以了。你的種族、性別或年齡，從來都不是障礙。」
Michelle感性地說「我們還需繼續努力，現在只是開始，但是一個非常美好的開始。但我們必須要說得出做得到，要團結一起， 為彼此而存在，不分你、我、男、女。我們是互相需要的，所以我們一起努力吧。」