楊紫瓊追求多元平等社會 相信人人可以改變世界

奧斯卡影后楊紫瓊(Michelle)日前應銀行之邀，出席「Citi ULTIMA Gala Dinner」，並與花旗環球財富亞洲區主管伍燕儀女士即場交流，分享了追求完美、成就臻美人生的非凡經驗。她們更訴說 了對運用自身影響力去改變生命、推動種族及性別平等的個人熱忱。

在晚宴上，Michelle 在賓客的熱烈歡呼聲中，以一身高貴的黑色長裙登場，。她一開始便表示很開心回到香港，並舉杯感謝現場來賓的歡迎。她強調每一個人都有足夠影響力，去改變他人、改變世界。她更勉勵在場賓客，要保持追求的熱情。她續說︰「多元平等、包容和堅持是我們必須堅守的價值。我們已經打破了從前固有的框架，邁向一個更多元、平等的社會，我們絕不能容許這些珍貴的價值消失。」